Neue Patenschaften bei der Mindelonia

Mindelheim: Prinzenpaare von Mindelonia und Siedelonia fiebern dem Fasching entgegen

Von: Marco Tobisch

Teilen

Bei Prinzessin Laura I. und Prinz Niklas I. (links, Mindelonia) knallen bereits die Korken und auch Prinzessin Janina l. und Prinz Christian IV. (rechts, Siedelonia) sind voller Vorfreude. Die fünfte Jahreszeit geht nun in die heiße Phase. © Sebastian Vogel/Christian Abbold

Mindelheim – Die Narren aus dem Unterallgäu können es kaum erwarten: Nach zwei abgesagten fünften Jahreszeiten findet der Fasching nun wieder statt. Der 11.11. wurde vielerorts bereits erfolgreich zelebriert, doch danach folgte auch diesmal die „Ruhe vor dem Sturm“. So richtig durchgestartet wird erst wieder Anfang Januar mit den Krönungsbällen, die am kommenden Wochenende zahlreich stattfinden – auch in Mindelheim, wo die Prinzenpaare von Mindelonia und Siedelonia die Krönung schon herbeisehnen.

„Ja, die Nervosität steigt langsam“, räumt auch Laura Spies, Prinzessin der Mindelonia, ein – während sich die Aufregung bei ihrem Prinzen Niklas Rösch offenbar noch in Grenzen halte. Die Anspannung sei aber durchaus positiv zu werten, denn „die Vorfreude überwiegt alles“, betont Spies. Quasi von Geburt an ist „Laura I. Principessa Amore Cane e Fumare a Aperetivo“ – so der vollständige Adelstitel – Teil der Mindelonia. Die Vorbereitung auf den Fasching hat daher auch für sie persönlich lange Tradition. „Bei mir geht´s immer nach Weihnachten langsam los, da geht´s direkt auf den Krönungsball zu“, sagt die 25-Jährige – wobei es heuer besonders kribbeln dürfte, denn schon als Kind träumte Spies davon, eines Tages Prinzessin zu sein. „Ich habe mir schon früher gedacht: So will ich auch mal auf der Bühne stehen.“ Als Mini-Prinzessin durfte sie vor vielen Jahren schon mal Adelsluft schnuppern, am Samstag gibt es das Debüt auf der großen Bühne im Forum.



An ihrer Seite: Prinz „Niklas I. Principe Inkasso di Denaro e Birra alla Spina“ (arbeitet beim Zoll und trinkt gerne Bier vom Fass). Anfang Oktober hatten die beiden ihre Zusage gegeben, gerne das neue Mindelonia-Prinzenpaar werden zu wollen und trainierten zunächst einmal wöchentlich – unter den geschulten Augen von Uli Rahm und Tochter Leni, die vor Corona die letzte Prinzessin der Mindelheimer Faschingsgilde gewesen war. Kein Wunder also, dass die Tanzschritte bereits sitzen. „Es klappt schon sehr gut“, findet auch Laura Spies. Schwieriger sei es dem neuen Prinzenpaar derweil gefallen, bis zum 11.11. dicht zu halten und den anderen Mitgliedern nicht schon vorher zu verraten, wer die Mindelonia heuer regieren wird.



Neue Patenschaften bei der Mindelonia

Was Laura und Niklas besonders wichtig ist? In allererster Linie das Gemeinschaftsgefühl. „Wir sind wie eine riesige Familie. Deshalb wollen wir allen vermitteln, wie viel Spaß es macht, gemeinsam auf der Bühne zu stehen und zu tanzen“, erklärt das Prinzenpaar. Passend dazu hat die Mindelonia auch ein neues Projekt ins Leben gerufen: nämlich Patenschaften, bei denen die Mädels der großen Garde jeweils ein Kind aus der Mini-Garde unter ihre Fittiche nehmen (gleiches auch bei den Prinzenpaaren). Zwei gemeinsame Trainings zu Gardemarsch und Showtanz wurden absolviert und anschließend Feedback-Gespräche geführt, durch die der Nachwuchs nicht nur lernen sondern auch einen zusätzlichen Motivationsschub erhalten soll.



Neben dem Krönungsball zählen auch der Teenieball (27. Januar), der Freaky Friday (10. Februar), der Kinderball (12. Februar) sowie das Geschehen am Gumpigen Donnerstag (Umzug um 14.14 Uhr sowie Lumpenball abends) zu den Highlights im Mindelonia-Kalender. Doch nicht nur bei eigenen Events sei man anzutreffen, sondern bis Ende Februar seien die Wochenenden von Freitag bis Sonntag im Prinzip voll durchgetaktet, sagt Laura Spies.

Endlich wieder im Einsatz

Gleiches gilt für die Siedelonia. „Am meisten freue ich mich, die ganzen Faschingsleute nach zwei Jahren Pause wieder zu treffen. Man kennt sich schließlich schon ein paar Jährchen“, sagt Christian Abbold, der die Roten zusammen mit Prinzessin Janina Bittner durch die fünfte Jahreszeit führen wird. Für den 35-jährigen Prinzen wird dieser Fasching zugleich eine Abschiedstournee: „Von Gardemarsch über Elferrat bis Showtanz habe ich schon alles gemacht, nur Hofi hat gefehlt. Für mich war klar, dass das mein letztes Jahr wird. Nach zehn Jahren ist das quasi mein krönender Abschluss“, so Abbold.



Auch Janina (25) ist schon seit sechs Jahren mit dabei und hat unter anderem bei Showtanz und Marsch mitgetanzt. Wohl auch aufgrund der Erfahrung harmoniert das Paar hervorragend auf der Tanzfläche – das versprechen zumindest die Vorbereitungen: „Die Generalprobe ist sehr gut gelaufen, es hat alles gepasst“, verrät der Prinz. Nun fehlt nur noch das royale Outfit, das eigens bei der Schneiderin angefertigt wird – und das übrigens auf eigene Kosten. „Unter 1.000 Euro wird´s bei mir nicht“, meint Abbold.



Doch wenn das Paar am Freitagabend, 6. Januar, im Forum strahlend auf der Bühne steht, dürfte das keine Rolle mehr spielen. Um vor Ort auch einen würdigen Rahmen zu schaffen, sind die Siedelonen übrigens seit Beginn dieser Woche tatkräftig im Einsatz. „Wir sind die ganze Woche im Forum. Die meisten der Elferräte haben Urlaub, sonst geht das gar nicht“, erklärt Abbold. Immerhin: Siedelonia und Mindelonia können sich die Bühne teilen.



Was ebenfalls beide gemeinsam haben, ist der Gemeinschaftsaspekt: „Die Siedelonia ist für uns inzwischen eine große Familie“, sagt Abbold. Viele wie etwa auch Majorin Nicola Beilhack sind von Kindesbeinen an dabei. Gemeinsam will man nicht nur die Faschingsgala am 6. Januar, sondern auch weitere Highlights wie den „Siedleralarm (14. Januar), den Showtime-Ball (18. Februar) und den Kinderball (19. Februar) stemmen.