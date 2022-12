Mindelheim: Restaurierte Jesuitenkrippe neu aufgestellt

Von: Regine Glöckner

Mit einer wundersamen Begebenheit, der „Verkündung Mariä“, hebt die Jesusgeschichte an. Dieser Vorgang gab auch der Jesuitenkirche ihren Beinamen und bildet den Auftakt und im Advent das Zentrum des Krippengeschehens: Maria empfängt von einem Engel die Botschaft, dass sie den Gottessohn gebären wird. © Glöckner

Mindelheim – Die Restaurierungsarbeiten sowie die Neuaufstellung der Jesuiten-Krippe sind nun abgeschlossen. Pünktlich zum Advent wurde vor Kurzem die Ergebnisse präsentiert.

Gemeinsam mit Sponsoren setzt die Pfarrei St. Stephan mit dem Restaurator Ernst Striebel aus Kirchheim sowie den Machern der Mindelheimer Museen, allen voran Markus Fischer, mit und bei der Restaurierung ihrer großen, barocken Jesuitenkrippe auf ein ebenso theologisch-historisches wie zukunftsweisendes Konzept, dessen Wurzeln in Mindelheims Jesuiten-Geschichte und Olli Hirles Sammel-und Aufbewahrungsleidenschaft liegen: dem mehrstufigen, symmetrischen, mitten im Chorraum stattfindenden Auf- und Ausbau der historischen Jesuitenkrippe über mehrere Wochen – samt zeitgemäßem Leichtbau-Installationskonzept, nach professioneller Rekonstruktion, mit viel Hirnschmalz und noch mehr Leidenschaft. Und nebenbei oder vielleicht vor allem: dem somit möglich gewordenen sprichwörtlichen Anschauungsunterricht in Sachen Advent, Verkündigung, Weihnachtsgeschichte und Anbetung. Bestaunenswert.

Kann man sich Weihnachten eigentlich ohne Advent vorstellen? Heutzutage offensichtlich schon; denn vorgelagerte Jahres-Weihnachtsfeiern, Christkindlesmärkte, üppiger Lichterglanz, Weihnachtspunsch und vielstimmiges „O du fröhliche“-Geklingel samt Lebkuchen – und Christstollenverkauf oft bereits sogar vor dem ersten Advent, sollen ja „Stimmung“ verbreiten. Weihnachtsstimmung. Der Advent, die nach kirchlichem Brauch vierwöchige Zeit der bescheidenen Erwartung, des Zurückgenommen seins, und, ja, auch des Verzichts, die – ihrem Ursprung nach – die Sinne schärfen und die Vorbereitung und Sehnsucht auf Weihnachten, auf das Fest der Freude, befördern sollte, ist nur noch selten anzutreffen. Oder wie Karl Valentin schon meinte: Erst „wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger“.



Kulturgut gerettet



Und so machte man sich Gedanken in der Kirche. Mehr als eineinhalb Jahre ist das nun her. Und Thomas Weinzierl, Vertreter der Kirchenstiftung, lud nun, kurz vor dem Ersten Advent zu einem Ortstermin in der Jesuitenkirche „Mariä Verkündigung“, um über den Stand in Sachen „Krippe“ zu informieren. Dabei gab es zu diesem Termin, mit den auch anwesenden Verantwortlichen Kulturamtsleiter Christian Schedler, Friederike Haber (Museum) und Martin Hundhammer (Kirchenverwaltung), gleich zwei frohe Botschaften, deren Ursprung alle in der neuen, alten Krippe liegen: Man hat Kulturgut gerettet, vorbildlich restauriert und umsichtig konserviert, sowie eine zugleich historische und in die Zukunft weisende Krippendramaturgie aufgesetzt: Man will über mehrere Wochen hinweg Menschen mit der sich entwickelnden Bildergeschichte ansprechen, deren theatrale Dynamik ja – nicht nur im übertragenen Sinne – überraschende Situationen, Begegnungen mit Fremden, Menschen auf Reisen ins Ungewisse und in einer Notunterkunft, das Jesulein mit Maria und Josef und den guten Ausgang der Reise mit der Anbetung der Hirten und der Ankunft der Könige am 6. Januar szenisch darstellen wird. Irgendwie aktuell ?! Der – entschuldigte, nicht anwesende – Dekan Andreas Straub dürfte zufrieden sein. Die 1974 durch Olli Hirle vom Dachboden geholten, drei kindsgroßen Krippenfiguren, die anfangs „dreggert und stinkert“ im Wohnzimmer der Familie rumstanden, waren nur ein kleiner Anfang. In den 1940er Jahren war die Krippe wohl letztmals – und immer und die ganze Zeit über komplett vollgepfercht – ausgestellt und von Hirle als ein Stück „Mendelhoimer Weihnacht“ bezeichnet. Und an diesem Begriff kann man den Kulturwandel, dem die künftige etappenweise Aufstellung der Re-Konstruktion entspricht, erkennen: Denn die Jesuitenkrippe, beginnen im Advent, war schon zur Entstehungszeit, im 17. Jahrhundert, immer ein Work in Progress: von Mariä Verkündigung (8. Dezember), über Weihnachten, bis zu Heilig Drei König am 6. Januar, veränderte sie immer ihr Aussehen, ihre Präsentation und erzählte so durch An-, Auf – und Umbau von Szenarien und Geschehnissen dem seinerzeit des Lesens unkundigen Betrachter und Kirchgänger die Geschichte von der Geburt und dem Leben des jungen Jesus, seiner Eltern und der damaligen Zeit.



Wie Upcycling, nur edler



Mit unvergleichlichem Fleiß, Geduld, Akribie, Einfallsreichtum und Kunstverstand hat der Restaurator Ernst Striebel die Jahrhunderte alten, etwa 80 Objekte, Personal, Tiere, Zusatz- und Dekorationselemente gereinigt, ausgebessert oder pfiffig vervollständigt; gleichviel ob Finger, Ohren oder Elefantenschwanz, ganze Hände, Beine oder Füße. Striebel war geradezu detektivisch unterwegs, um mit alten Materialien oder vorhandenen Restbeständen von Stoffen Männer und Frauen, Soldaten oder türkische Janitscharen frisch und fesch, immer nach alten Vorbildern, auszustaffieren. Heute nennt man das Upcycling. Er gab Hirtenbuben mit bereits aus der Barockzeit stammenden Lederhosen, gewebten Hosenträgern und Schaftstiefelchen ebenso eine neue Lebendigkeit wie musizierenden Edelknaben mit Schalmei oder Dudelsack und Engeln neue Locken. Er bewährte sich als Schneider, Orthopäde, Friseur, Schuhmacher, Dermatologe und Schönheitschirurg. Köpfen und Gesichtern aus Pappmaché, ursprünglich gefertigt 1794 aus Zeitungspapier, hauchte er wieder Leben ein, wie er auch gut gelaunt und besten Gewissens „neue“ von Heinrich Wolf aus Bad Wörishofen geschreinerte Schafe, „die bei einem Spendenaufruf besonders gut ankamen“ mit Schurwolle bekleidete.



Die ursprünglichen, Mitte des 19. Jahrhunderts dazugekommenen, hatten Motten und Käfer zerfressen. Nicht zuletzt die imposante Ruinen-Kulisse, mit einer aus 1720 stammenden Landschaftsmalerei, die man aus Fotos von 1940 rekonstruierte, und die seinerzeit bereits und auch nun wieder mit einem Zaun vor dem Krippengeschehen aufwartet, zieht den „Blick in eine andere Welt“ auf sich. Verstärkt werden dann wohl unweigerlich die Eindrücke aufgrund der Stück für Stück vorgesehenen, an figürlicher Vielfalt, Höhe und Breite gewinnenden Erweiterungen, die auch in Form von Podesten und Seitenelementen vorbereitet und im Depot gelagert sind. Alles in allem eine durchdachte Art dreistufige Bühnenkonstruktion, die Raumtiefe und Perspektiven schaffen wird. Aus passgenauen Einzelelementen und ohne Zweifel ein neues Herzstück der Krippe und zugleich das Herzensprojekt Markus Fischers vom Heimatmuseum. Kompakt, sicher und praktikabel, mit „paar Stängelen und Riegelen“ ganz ohne Nägel und mit einem cleveren Stecksystem, so, dass er stolz verkünden konnte: „in neunzig Minuten aufgebaut“.



75.000 Euro Spendengelder



Rund die 75.000 Euro Spenden sind für dieses einmalige Projekt eingegangen und wohl auch nötig. Ohne Zweifel von großer Bedeutung und Strahlkraft für Mindelheim. Und das pünktlich zu Beginn der Adventszeit, so, wie es Friederike Haber ausdrückte: „Hier freut man sich auf Fortsetzung folgt“.