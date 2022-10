Lutz: „Kläranlage ist sicher“

Mindelheim rüstet sich für einen möglichen „Blackout“

Von: Marco Tobisch

Wegen der Energiekrise könnten in Deutschland bald auch die Lichter ausgehen, vermuten Experten. (Symbolbild) © Imago/ Dwi Anoraganingrum

Mindelheim – Wie lange ist die Versorgung in Mindelheim gewährleistet, sollte es tatsächlich zu einem „Blackout“ kommen? Welche Maßnahmen die Stadt ergriffen hat, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein, haben Bürgermeister Dr. Stephan Winter, Klärwerksmeister Norbert Lutz und der für Mindelheims Wasserversorgung zuständige ­Joachim Theys am gestrigen Montagabend im Stadtrat erklärt.

Nicht nur in Bayern warnen Experten längst vor der Gefahr eines „Blackouts“, also einem flächendeckenden Zusammenbruch der Stromversorgung. Bürgermeister Winter: „Keiner will´s, keiner hofft´s, aber wir dürfen nicht blauäugig sein.“ Auch in Mindelheim rüstet man sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine, um die kritische Infrastruktur möglichst gut abzusichern: Frühzeitig habe man bei der städtischen Wasserversorgung und in der Kläranlage Investitionen vorgenommen, erklärte Winter. Bürgern rät der Rathauschef, sich Vorräte (Lebensmittel und Medizin) anzulegen – Tipps zur Notfallvorsorge seien außerdem im Internet zu Hauf zu finden, so Winter. Letztlich sei fürs Rüsten von Privathaushalten Eigeninitiative gefragt.



Als Aufgabe der Stadt sieht der Bürgermeister die Sicherung der Infrastruktur an. Wie man hier aufgestellt ist, dazu gaben ­Norbert Lutz und Joachim They­s Einblick.



Wie Theys erklärte, habe man bereits im Frühjahr ein dieselbetriebenes Notstrom­aggregat angeschafft für die Brunnen in Mindelau. Mindestens fünf Tage kann die Wasserversorgung in Mindelheim und den Stadtteilen im Fall eines Blackouts damit aufrechterhalten werden (ohne Nachtanken). Im Bauhof, wo das Aggregat jederzeit einsatzbereit lagert, steht zusätzlich auch ein mit 40.000 Litern befüllter Heizöltank bereit – pro Betriebsstunde verbraucht das Notstrom­aggregat zwischen 35 und 40 Litern.

In der Kernstadt läuft die Wasserversorgung mit dem Not­stromaggregat dann weiter wie im Normalbetrieb. Für die Rechberghöhe wurde letzte Woche ein zweites Aggregat angeschafft, denn ohne Druckerhöhung hätte man laut Theys die dortigen Anwesen nicht versorgen können. „Was den befürchteten Blackout betrifft, sind wir bestens gerüstet“, so Theys. Die Stromaggregate und Einspeiseeinrichtungen für die Aggregate haben die Stadt rund 80.000 Euro gekostet. Das habe jedoch keine Gebührenerhöhung des Wassers zur Folge, betont die Stadtverwaltung.



Auch zu möglichen chemischen oder bakteriellen Verunreinigungen beim Wasser äußerte sich Theys. Bei einer chemischen Grenzwertüberschreitung (je nach Art) müsse man sich an die Anweisungen des Gesundheitsamtes und einen Alarmplan halten. Bei bakteriologischen Verunreinigungen sei Desinfektionsmittel (Chlor und Wasserstoffperoxyd) in ausreichender Menge vorhanden. Vier Wochen, schätzt Theys, könne man chloren. Dabei gibt es auch eine mobile Dosier­anlage, die stromlos funktioniert, sowie „Impfstellen“ an allen Wasser­übergabeschächten. Ferner verfügt die Stadt über Ersatzpumpen für den Brunnen Mindelau und jede Druckerhöhungsanlage (z.B. Georgenberg und Rechberghöhe).

Lutz: „Kläranlage ist sicher“

Und damit das Abwasser wegkommt und sich nicht staut, werden auch im Klärwerk Vorkehrungen getroffen. Um den Betrieb im Notfall aufrecht erhalten zu können, kauft die Stadt Aggregate und Einspeiseeinrichtungen für rund 52.000 Euro.



Das bisherige Notstromaggregat ermöglicht, den Betrieb für 30 Stunden aufrechtzuerhalten. Ein erweitertes Treibstofflager (Kosten 3.500 Euro) – das Landratsamt hat seine Genehmigung erteilt – würde einen autarken Betrieb der Kläranlage für rund vier Tage ermöglichen, so Norbert Lutz.



Außerdem betreibt die Stadt 22 Sonderbauwerke (Regenüberläufe, Regenüberlaufbecken, Pumpstationen), die Abwasser ins Klärwerk liefern. Von diesen laufen 13 stromunabhängig. Beim Rest sind teilweise kleinere, neue Notstromaggregate vorhanden – in Nassenbeuren und am Gewerbepark Unterallgäu sieht der Klärwerksmeister Handlungsbedarf.



Lutz´ Fazit: Die Kläranlage ist sicher und läuft, für Nassenbeuren und den Gewerbepark soll ein Aggregat (45kW) beschafft werden. Allerdings dürfte es laut Lutz bis mindestens März dauern, bis dieses geliefert wird. Sollte es schon vorher zu einem „Blackout“ kommen, müssten etwa in Nassenbeuren Saugfahrzeuge anrollen und das Abwasser in die Kläranlage abtransportieren.