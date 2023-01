Mindelheim: Sänger gesucht für besonderes Musikprojekt des Stephanus-Chors

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Der Mindelheimer Stephanus Chor sucht noch Badezimmertenöre und Menschen, die gern singen, für ein besonderes Musikprojekt. © Panthermedia

Mindelheim - Wer gerne singt und es nicht nur beim Trällern unter der Dusche belassen will, ist zu einem interessanten Chorprojekt des Stephanus-Chor Mindelheim eingeladen, der sich für die kommende Zeit bis Ostern ein neues Projekt vorgenommen hat.

Die berühmte „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart soll am Ostersonntag, 9. April, um 19 Uhr zur Aufführung gebracht werden. Interessierte Sänger sind willkommen, sich für diese Projektphase dem großen Chor anzuschließen und während der Probenphase bis hin zur Aufführung zusammenzuwachsen, um dann Teil eines großen Ganzen zu werden mit Chor, Solisten und großem Orchester.

Die Proben finden jeden Donnerstag um 20 Uhr im Probensaal des Pfarrheims (Pfarrstraße 1) in Mindelheim statt. Für Fragen steht Chorleiter Michael Lachenmayr zur Verfügung unter Tel. 0173/3761973 oder per E-Mail an michael.lachenmayr@bistum-augsburg.de.

wk