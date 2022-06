Mindelheim: Schachtel-Künstler bei „Art in the Box“ gesucht

Gestaltete Schachteln sollen ab Ende August bei „Art in the Box“ ausgestellt werden. Derzeit werden teilnehmende Künstler gesucht. © Facebook/Art_in_the_box.de

Mindelheim – Frank Grabowski, Kurator von „Art in the Box“, Mindelheims kleinster Kunstausstellung in der Maximilianstraße, plant ab Ende August eine Gruppenausstellung in der englischen Telefonzelle – die „Art in the Box“ nun auch ganz wörtlich umsetzen soll. Für die neue Ausstellung hat Grabowski nun einen offiziellen Aufruf gestartet.

„Klingt erst mal verrückt – aber die Idee ist, dass viele Künstler/innen einen kleinen Objektkasten, mit einem Kunstwerk zu ihrem Lieblingssong zur Verfügung stellen“, umreißt Grabowski die Projekt­idee in einem Online-Aufruf auf Facebook. Wie dort zu lesen ist, sollen die Künstler eine kleine Schachtel (ca. A5 quer) als Grundlage verwenden und passend zu ihrem Lieblingssong gestalten – beispielsweise bemalen und bekleben. Ein Beispiel hat Grabowski auf der Facebookseite von „Art in the Box“ eingestellt: In diesem wurde eine Schachtel zum Song „­Space Oddity“ von David Bowie gestaltet.

Wer teilnehmen will, kann sich bis zum 22. Juli anmelden. Die Abgabe bzw. Einsendung (mit Preisangabe) muss bis 12. August erfolgen. Zum Objektkasten sollte der Link zum passenden Song auf YouTube übermittelt werden. Die Veranstalter generieren dann für jedes Exponat einen eigenen QR-Code.

„So wird ‚Art-in-the-box.de‘ zur Jukebox mitten in der Mindelheimer Altstadt“, erklärt Grabowski schon jetzt voller Vorfreude. Die Ausstellung der gestalteten Schachteln in der britischen Telefonzelle plant er vom 27. August bis 23. September. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos.

wk