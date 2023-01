Mindelheim: Schmuck aus Avocadokernen bei „Art in the Box“

Die Stettenerin Janine Unglert hat Mindelheims rote Telefonzelle mit einer besonderen Natur-Ausstellung bestückt. Unter anderem hat sie Schmuck aus Avocadokernen gemacht. © Unglert

Mindelheim – Seit 31. Dezember ist eine spannende Ausstellung in die kleinste Kunstgalerie des Unterallgäus eingezogen. Unter dem Motto „Spirit Safari“ stellt die Stettenerin Janine Unglert Naturillustrationen bei Art in the Box, Mindelheims roter Telefonzelle, aus.

Neben den Natur-Illustrationen präsentiert Unglert handgeschnitzte Schmuckunikate aus Avocadokernen. Über ihre Arbeit sagt die 25-Jährige: „Schöpfungsprozess in Liebe zu mir selbst, bei dem ich in jedem Moment die Route wähle, das Gefährt, die Gefährten und wer ich auf dieser Reise sein will, um in allem die Balance meiner Natur zu erfahren und zu wachsen.“



Janine Unglert © Unglert

Unglert hat nicht nur ein abgeschlossenes Studium in Natur- und Umweltpädagogik, sondern hat auch Grafikdesign studiert. Darüber hinaus ist sie Musikerin und spielt Chromatische Harfe - ein Instrument, für das sie auch Musikunterricht anbietet. In der Natur fühlt sie sich zuhause. Ihre Werke fertigt die Künstlerin mit mit Kohle bzw. mit Polychromos an. Die Pflanzenstudien wurden anschließend am PC beschriftet.



Unglert freut sich, dass sie die Möglichkeit hat, auch Außenstehenden zum ersten Mal ganz öffentlich einen Einblick in ihre Arbeit geben zu können. Die Avocadokern Kollektion soll stetig erweitert werden.



Noch bis zum 28. Januar ist die Ausstellung „Spirit Safari“ in der roten Telefonzelle in Mindelheims Maximilianstraße zu sehen.

wk