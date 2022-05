Mindelheim: Gelungener Saisonstart beim Helfensteiner Tag im Eichet

Mindelheim - Das Fähnlein Helfenstein hat am heutigen Vatertag einmal mehr die Zeit zurückgedreht. Beim Helfensteiner Tag im Eichet strahlte nicht nur die Sonne, auch zahlreiche Besucher freuten sich nach zwei Jahren Coronapause über die Rückkehr von Trommlern, Spielgruppen und Lagerleben.

Für die Helfensteiner begann am Donnerstag auch die Saison der historischen Feste und Aktivitäten, an denen sie mit von der Partie sind. Bei Sonnenschein und guter Laune ging es auch heuer wieder ab 10.30 Uhr mit einem Feldgottesdienst los. Umrahmt wurde er musikalisch durch die Apfeltracher Musikkapelle, die schon seit Jahren fester Bestandteil des Festes ist.

Doch ein paar Besonderheiten gab es heuer, denn der Ablauf und der Rahmen des Festes waren etwas angepasst worden. Traditionell bietet der Helfensteiner Tag die eine oder andere Vorführung an Landsknechts-Taktiken und kleineren Kämpfen. Doch aufgrund des Krieges in der Ukraine verzichteten die Veranstalter heuer auf die Vorführungen. Da waren sich alle Mitglieder einig gewesen, wie der Wochen KURIER vor Ort erfuhr. „Das passt aktuell nicht in die Zeit“, konnte man von den Beteiligten hören.

Mit fast 100 Helfern, bestehend aus Mitgliedern und Freunden, wurde nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, auch wurde rund um das Fest für kleine und große Gäste einiges an Unterhaltung geboten. Für die Jüngeren waren beispielsweise Kegelbahnen aufgebaut und das ein oder andere Geschicklichkeitsspiel wartete ebenfalls. Das wurde rege angenommen und so manches Elternteil hatte sichtlich Mühe, sein Kind wieder davon abzubringen.

Damit ist auch der Helfensteiner Tag aus zwei Jahren Coronapause zurückgekehrt. Das erste Mal seit 1985 war das Fest zuletzt ausgefallen und dementsprechend gut besucht war es heuer. Die Leute freuten sich, wieder Freunde und Bekannte zu treffen und einen schönen Tag zusammen zu verbringen.

Ende Juni geht es mit dem nächsten großen Fest für die Helfensteiner weiter. Dann heißt es „1522 - Heimkehr von Bicocca“ auf der Schwabenwiese und der Mindelburg. Zur Erinnerung: Nachdem das Frundsbergfest für dieses Jahr abgesagt werden musste, hatte sich die Vorstandschaft des Frundsberg Festrings Mindelheim Gedanken gemacht, wie trotz der Corona-Einschränkungen eine historische Veranstaltung sicher durchgeführt werden kann. Das Ergebnis war dann „1522 – Heimkehr von Bicocca“. Gefeiert wird an zwei Wochenenden, vom 24. bis 26. Juni sowie vom 1. bis 3. Juli.. Geplant sind unter anderem verschiedene Marktstände, Landsknechtslager, Essens- und Getränkestände, aber auch Trommler, Pfeifer, Spielleut, Armbrustschützenstand und historische Tänze.

Oliver Krivacek