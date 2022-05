Mindelheim: Sendemast auf dem Postgebäude wird auf 5G umgerüstet

Der Sendemast in der Landsberger Straße wird von Vodafone auf 5G umgerüstet. © Tobisch

Mindelheim – Auf dem Postgebäude in der Landsberger Straße wird die Mobilfunkanlage auf 5G umgerüstet. Anders als bei vorangegangenen Diskussionen um 5G-Sendemasten wird die Stadt hier in kein Dialogverfahren mit dem Mobilfunkbetreiber einsteigen.

Vodafone will die Mobilfunkanlage, die bereits von weitem auf dem Dach des Postgebäudes zu sehen ist, von 4G auf 5G umrüsten. Weil es eine Vereinbarung zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und den Mobilfunknetzbetreibern gibt, die regelt, dass Kommunen über Neubau- oder Erweiterungsabsichten frühzeitig informiert werden, landeten die Pläne von Vodafone auch im Mindelheimer Rathaus auf dem Tisch. Wie mehrfach berichtet, kann die Stadt 5G-Sendemasten nicht verhindern, allerdings alternative Standorte für die Masten vorschlagen.



Ob ein solcher Alternativvorschlag in diesem Fall sinnvoll sei, dazu erkundigte sich Bürgermeister Dr. Stephan Winter bei Mobilfunkexperte Hans Ulrich vom Büro „funktechanalyse“ aus München. Ulrich war der Stadtratssitzung per Video zugeschaltet. Er erklärte, für ein solches Dialogverfahren sehe er in diesem Fall keinen Anlass. Denn für eine „reine Außenversorgung“, bei der die 5G-Masten außerhalb der Stadt stehen und ins Zentrum hineinfunken, sei Mindelheim schlichtweg zu groß. Bis auf den Mindelheimer Norden werde die Stadt ohnehin bereits flächendeckend mit 5G versorgt, erklärte Ulrich. Nun werde die Leistungsfähigkeit noch verbessert. Die Diskussion über einen Alternativstandort wäre nur dann sinnvoll gewesen, wenn zehn bis 15 Meter weiter ein wesentlich höheres Gebäude stehen würde, so der Experte weiter.



Gesendet werde vom Postgebäude weiterhin im selben Frequenzbereich wie bisher, ein Antennenumbau ist nicht notwendig. Der Stadtrat nahm die Umrüstung auf 5G zur Kenntnis – und folgte einstimmig Ulrichs Empfehlung, kein Dialogverfahren anzustrengen.