Mindelheim: Spendenaktionen der DITIB-Moschee für Erdbebenopfer sehr erfolgreich

Von: Klaus D. Treude

Die Mindelheimer DITIB-Moschee hat am vergangenen Wochenende eine Spendenaktion für Erdbebenopfer veranstaltet - mit großem Erfolg. © Springer-Restle

Mindelheim - Von einem Erdbeben kaum vorstellbaren Ausmaßes wurden Teile der Türkei und Syriens vor gut zwei Wochen heimgesucht. Mehrere Zehntausend Tote, unzählige Verletzte und zuletzt noch Nachbeben. Weite Landstriche und ganze Städte wurden verwüstet. Es tue ihm sehr weh, wenn er die Bilder aus dem Erdbebengebiet sehe, sagt Alettin Özdemir, Vorsitzender der DITIB-Moschee in Mindelheim.

Er wuchs in Hatay auf, bevor er 1978 mit 15 Jahren nach Deutschland kam. In seiner Heimat, erzählt er, bebt die Erde immer noch: „Das wird bestimmt noch eineinhalb Jahre dauern, der Aufbau der Region aber viele Jahre.“ In seiner Heimat sind Erdbeben gar nicht so selten, aber diesmal hatte es mit 20.000 Toten eine ganz neue Dimension. Das erste Beben habe die Menschen im Schlaf getroffen, was die Höhe der Opferzahlen erklärt.

Sofort nachdem er von der Katastrophe erfuhr, habe er seinen im Erdbebengebiet lebenden Bruder angerufen und um Details gebeten. Wie so vielen anderen türkischen Mitbürgern habe er sich sofort die Frage gestellt, wie man den Menschen im Katastrophengebiet helfen könne. Dort selbst anpacken sei ja nicht möglich, was also kann man als normaler Bürger tun? Zunächst habe man von Mindelheim aus einen LKW mit Bekleidung, Decken, Schlafsäcken und Kissen auf den Weg ins Erdbebengebiet geschickt. Weitere Hilfs­transporte sind aber nicht geplant.



Welche weiteren Hilfsmöglichkeiten gibt es? Einfach nur Spenden sammeln sei für die Gemeinde nicht in Frage gekommen. Und so wurde die Idee geboren, Kuchen und allerlei andere süße und salzige Leckereien herzustellen und in der Mindelheimer Moschee gegen Spenden zu „verkaufen“.



Frauen aus Mindelheim und den umliegenden türkischen Gemeinden waren sofort bereit, die Speisen herzustellen und am vergangenen Sonntag in der Moschee zum Verkauf anzubieten.



Diese beiden fleißigen Helferinnen hatten sichtlich Freude beim Verkauf am reichhaltigen Buffet. © Treude

Die Resonanz war riesengroß. Bis zum Ende des Tages kamen sehr viele Besucher in die Moschee und ließen sich die Leckereien vor Ort beim Gespräch mit anderen schmecken oder nahmen sie mit nach Hause. Häufig wurden größere Summen gespendet und so kamen an diesem Tag 8.000 Euro zusammen. Zusammen mit den Spenden, die bei den Freitagsgebeten eingenommen oder direkt in die Türkei überwiesen wurden, habe man bisher über 24.000 Euro für die Erdbebenopfer gesammelt, so Özdemir.



Diese Großzügigkeit habe er nicht erwartet, sagt Özdemir. „Ich bin froh, dass man doch für die Erdbebenopfer Geld übrig hat.“ Er danke der Mindelheimer Bevölkerung für ihr großes Interesse und ihre Spendenbereitschaft: „Das sind Menschen mit Herz!“