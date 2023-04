Mindelheim: Stadtrat beschließt Konditionen für geplante Windpark-Anlage

Von: Melanie Springer-Restle

Der geplante Windpark in Mindelheim soll wirtschaftlich fest in der Hand der Stadt und der Bürger sein. © Sing

Mindelheim - Die Voraussetzungen für das Errichten einer Windkraftanlage in Mindelheim sind optimal. Das Vorranggebiet ist in Besitz der Stadt. Diese steht dem Vorhaben positiv gegenüber. Doch einfach so will sie einem potenziellen Betreiber das Feld nicht überlassen. Die Stadträte haben klare Bedingungen.

Nach dem Stadtratsbeschluss, die Windkraft in Mindelheim zu fördern, hat sich die Stadt zunächst auf einer Klausurtagung vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) fachkundig beraten lassen. Hier wurden anlagentechnische Belange und Schritte im Genehmigungsverfahren geklärt. Die Investitionssumme für vier Windkraftanlagen liege derzeit bei rund 40 Millionen Euro. Auch angesichts der hohen Investitionssumme wolle die Stadt den Windpark nicht allein betreiben, sondern sich einen fachkundigen Partner ins Boot holen. Das Vorranggebiet BY18 soll dabei aber weiterhin in Besitz der Stadt bleiben und höchstens verpachtet werden. Die Stadt strebe ferner eine Beteiligung an der künftigen Windparkgesellschaft an, so Winter weiter. Dies berge zwar Risiken, aber ermögliche auch Gewinne. Auch die Bürger wolle man mit einer Bürgerbeteiligung ins Boot holen. Auch auf die Vermarktung des Stroms wolle die Stadt Einfluss nehmen können. All dies, genau wie eine schnelle Realisierung des Windparks, war Bestandteil der Beschlussvorlage auf der jüngsten Stadtratssitzung, wo nun die Grundlage geschaffen werden sollte, das Vorhaben der Stadt weiter voranzubringen. Schon bald wolle Winter Gespräche mit Bewerbern führen.

Fritz Birkle (CSU) wünscht sich, dass die Bürger und Unternehmen der Stadt sowie die Stadt selbst den „größtmöglichen Nutzen“ aus der Windkraftanlage ziehen. „Wir haben hier die Aussicht auf einen konstanten Erlös und eine ökologische Energieversorgung“, so Birkle. Der Bürger habe nur etwas von einer direkten Beteiligung. „Wir sollten am Erlös des Stroms partizipieren“, so Birkle. Winter stimmte ihm zu. Mit Blick auf die potenziellen Partner sagte er: „Wir nehmen das, was uns am besten gefällt. Dumm ist nur, wenn keiner vorschlägt, was wir wollen. Dann müssen wir entscheiden, was wir machen.“



Christoph Walter (CSU) verwies auf die zeitliche Brisanz: „Es ist wichtig, jetzt den Schalter umzulegen. Vor 2025/26 wird das eh nichts.“ Auch Thomas Burtscher ist überzeugt, dass das Erzeugen von Energie – genau wie der Zugang zu Wasser - zum Grundbedürfnis unserer Gesellschaft werde. Auch ihm ist die größtmögliche Beteiligung der Stadt wichtig. Christian Sedlmeir (AfD) wollte wissen, wo die zwei Hektar Wald, die zur Errichtung der Anlagen gefällt werden müssen, wieder aufgeforstet werden. Dies würde von den Naturschutzbehörden bestimmt werden, so Winter. Peter Miller (ÖDP) regte an, den Wunsch nach Bürgerstrom und einer Gesellschaftsbeteiligung noch in den Beschluss mitaufzunehmen.



Der Stadtrat stimmte dem Beschluss einstimmig zu.