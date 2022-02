Mindelheimer Musikschule wird ab Herbst teurer

Von: Marco Tobisch

Teilen

Unterrichtsstunden in der Städtischen Musikschule werden ab Herbst teurer. © Symbolfoto: Panthermedia

Mindelheim – Wer in der Städtischen Musikschule ein Instrument lernt, muss ab Herbst etwas tiefer in die Tasche greifen. Dann werden die Entgelte für Unterrichtsstunden um zwölf Prozent angehoben. Letztmals gab es vor 15 Jahren eine Erhöhung.

Es sei „mehr als angezeigt“, die Entgelte anzupassen, nachdem sie zuvor 15 Jahre unverändert gehalten wurden, sagte Bürgermeister Dr. Stephan Winter am Montag im Stadtrat. Zwei Wochen zuvor hatte sich schon der Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschusssitzung für die Erhöhung um zwölf Prozent ausgesprochen, der Stadtrat folgte nun der Empfehlung und besiegelte den Beschluss – wie schon zuvor der Ausschuss übrigens mit einstimmigem Votum. Damit sei das Entgelt in den letzten 15 Jahren um nicht mal ein Prozent jährlich angehoben worden, betonte Bürgermeister Winter.



In der Entgeltordnung, die die Musikschule selbst überarbeitet hat, sind nun sämtliche Fächer um besagte zwölf Prozent teurer – bis auf eine Ausnahme: Unberührt von der Preisanpassung sind die Ensemblefächer, die bei monatlich acht Euro verbleiben sollen. Diese seien aus Sicht der Musikschule das „Herzstück“ und ein Werbeinstrument, so Winter. Durch die Beibehaltung des Entgeltes soll laut Stadt vermieden werden, dass sich bestehende Ensembles auflösen würden.



Neu eingeführt wird ab Herbst auch eine sogenannte „Mehrfächerermäßigung“, wonach ein Schüler, der mehrere Fächer belegt, auf das jeweils günstigste Fach einen Nachlass von 20 Prozent erhält. Diese Mehrfächerermäßigung ist jedoch nicht anwendbar, wenn gleichzeitig eine Geschwisterermäßigung greift. Letzteres bedeutet konkret: Nehmen mehrere Kinder einer Familie Unterrichtsstunden in der Musikschule wahr, gibt es für das erstgeborene keine Ermäßigung, fürs zweitälteste 25 Prozent und für jedes weitere Kind 50 Prozent Rabatt aufs Entgelt.

Bei der Höhe der Beträge habe man sich auch an den Nachbarmusikschulen in Bad Wörishofen und Türkheim orientiert – und liege nun im Mittelfeld, so Winter. „Wir haben uns sicherlich nicht an die Spitze gesetzt.“ Um große Sprünge bei der Entgelterhöhung zu vermeiden, soll der nächste „Check“ bereits in drei Jahren stattfinden.