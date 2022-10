Aktives „Flächensparen“: Mindelheim auf der Suche nach Grund und Boden

Die Stadt Mindelheim will ihre innerstädtischen Flächenpotenziale besser nutzen. Dabei ist sie auf die Hilfe der Bürger angewiesen. © Stadt Mindelheim

Mindelheim – Die Stadt Mindelheim wächst und wächst. Welche innerstädtischen Flächen wie genutzt werden, gewinnt dadurch immer mehr an Bedeutung. Deshalb hat sich die Stadt zuletzt dazu entschieden, das Thema „Flächen sparen“ selbst aktiv anzugehen und ein sogenanntes Flächen- und Leerstandmanagement (FLM) aufzubauen.

Auch, wenn das stetige Wachstum der Einwohnerzahlen der letzten Jahre für Mindelheim als positives Signal gewertet werden könne, steht fest, dass hieraus auch neue Aufgaben und Pflichten erwachsen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die öffentliche Infrastruktur an Schulen, Kindertagesstätten, Einrichtungen für Bildung, Gesundheit, Kultur und Verwaltung benötigt mehr Raum. Auch innerstädtische Grün-, Sport- und Spielflächen sollen nicht zu kurz kommen. „Um den endlichen Vorrat an Flächen zu schonen und in dem Bewusstsein, dass Bauen auf der grünen Wiese meist in Konflikt mit den Belangen der Energie- und Landwirtschaft steht, müssen wir jetzt handeln“, erklärt Bürgermeister Dr. Stephan Winter.

Ziel des FLMs als neues Instrument in der Stadtentwicklung ist es laut der Stadtverwaltung, Innenentwicklungspotentiale (also Baulücken und Gebäudeleerstände) zu identifizieren und einer neuen Nutzung zuzuführen.



Bereits im letzten Jahr habe man bei zahlreichen Ortsbegehungen im Stadtbereich nach unbebauten Grundstücken und leerstehende Gebäuden Ausschau gehalten, so Bürgermeister Winter. Diese wurden anschließend in eine Datenbank aufgenommen und kategorisiert. Auch die Prüfung von Luftbildern, Einwohnermeldedaten und aktuellen Wasserverbräuchen hat zur Erfassung von Potentialen beigetragen.



In einem nächsten Schritt sollen die Grundstückseigentümer der ermittelten Immobilien angeschrieben werden. Konkret bittet die Stadt darum, einen zweiseitigen Fragebogen auszufüllen, der Aufschluss über die Bestandssituation und die Vorstellungen der Eigentümer zur weiteren Verwendung ihres ungenutzten Grundvermögens gibt.



Durch das Ausfüllen des Fragebogens ergeben sich für die Adressaten laut Aussage der Stadt keine Verpflichtungen. Auch die Daten werden streng vertraulich behandelt. Sofern vom Grundstückseigentümer ausdrücklich (schriftlich) gewünscht, können seine Kontakt- und/oder Objektdaten an mögliche Interessenten weitergereicht werden. Selbst wenn seitens des Eigentümers keinerlei Interesse an einer Vermarktung besteht, ist es für die Stadt Mindelheim wichtig, eine entsprechende „Negativ-Rückmeldung“ zu erhalten.



Winter: „Wichtigste Aufgabe unserer Zeit“

Warum das fürs weitere Wachstum der Stadt wichtig ist? Künftige Projekte der Stadtplanung (etwa neue Baugebiete) richten sich nicht nur an der Bedarfssituation, sondern auch am zur Verfügung stehenden Angebot aus. „Die Schaffung bzw. Reaktivierung von Wohnraum sowie der ökologisch und ökonomisch nachhaltige Umgang mit der Ressource ‚Grund und Boden‘ ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit“, so Bürgermeister Winter. Die Stadtverwaltung bittet daher alle betroffenen Grundstückseigentümer um Mithilfe. Auch Eigentümer von leerstehenden Gebäuden, die kein Anschreiben erhalten haben, können sich melden.



Ansprechpartnerin ist ­Jessica Maurus (Bauverwaltung, Tel. 08261/9915-223, E-Mail: jessica.maurus@mindelheim.de).