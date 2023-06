Mindelheim: Studie zur Auffindung der Gebeine Georg I. von Frundsberg vorgestellt

Von: Regine Glöckner

Von einem „Gänsehaut-Moment“ sprach Frundsberg-Darsteller Wolfgang Streitel (re.) bei der Vorstellung von Christian Schedlers (li.) Studie „Georg I. von Frundsberg – Das verlorene Grab und die Auffindung der Gebeine 1993-1997“. © Regine Glöckner

Mindelheim - Passend zum bevorstehenden Frundsbergfest ermöglicht Kulturamtsleiter Christian Schedler einen wissenschaftlichen und anschaulichen Zugang zur Geschichte der Auffindung vom „verlorenen Grab und der Gebeine“ des einstmaligen Stadt-und Landesherrn von Mindelheim.

Auf der Mindelburg stellte der Historiker die von ihm verfasste etwa 40-seitige, auch mit Fotos und Skizzen angereicherte Publikation vor. Mehr als fünfundzwanzig Jahre, nachdem sich aufgrund einiger Zufälle ein Mindelheimer Detektiven-Quartett mit Geschick, Teamgeist und kriminologisch-wissenschaftlicher Akribie auf die Suche nach dem Verbleib des Grabes und der sterblichen Überreste des Feldherrn gemacht hatte.

Was für ein Zufall, dass dem Mesner Bernhard Lense anno 1993, in einem Raum unter dem Pfarrkirchenaltar der dort stehende massige Glockenklöppel umfiel, dieser dabei eine Mauer durchschlug und dabei der Blick auf eine Kinderleiche frei wurde. Mit einem wahren Histörchen beginnt Schedler seinen Bericht zur Grabsuche und vom Zustandekommen der Schrift. Deren Grundlage hatte er zwischen 1993-1997 zu Zeiten der Suche der Frundsberg-Gebeine verfasst, aber für deren Publikation nun erst Gelegenheit gefunden. Und dazu den ortsansässigen Verleger Johannes Högel, der, ebenso wie Zweiter Bürgermeister Roland Ahne und der Frundsberg-Darsteller Wolfgang Streitel, bei der Präsentation anwesend war.

Mindelheim: Studie zur Auffindung der Gebeine Georg I. von Frundsberg - Lokale und regionale Geschichtskenner

Den Schilderungen des Autors zufolge war ihm rasch klar, wie wichtig und hilfreich lokale und regionale Geschichtskenner bei den Recherchen sein würden, aber auch professionelle Unterstützung in den Feldern Pathologie, Kriminologie und anderen wissenschaftlichen Methoden.

Mit dem inzwischen verstorbenen Erwin Holzbaur, dem vormaligen Kreisheimatpfleger Peter Hartmann und Mesner Lense bildete der, wie er betont, „eigentlich für Kunst zuständige“ Kulturamtsleiter eine Grab – und Gebeine-Findungscrew. Diese traf sich 1993/94 „jeden Freitag heimlich“, um auf die Suche nach Indizien, Kontakten, Material und Grufträumen zu gehen. Jeder der Spezialisten brachte sein Wissen, seine Möglichkeiten und Verbindungen ein, um diesem Rätsel, das Geschichtsinteressierte schon über Generationen in Mindelheim beschäftigte, endlich auf die Spur zu kommen.

Gewissenhaft und spannend

Und wie schicksalshaft, aber letztendlich geglückt diese Suche verlief und endete, erschließt Schedler gewissenhaft und spannend. Was natürlich auch den kuriosen Umständen und Zufällen geschuldet ist, denen die vier Mindelheimer Detektive begegneten. Zahlreiche Hinweise werteten die Frundsberg-Ermittler aus: Von der verlorenen Frundsbergschen Familiengruft zu St. Anna, im Untergeschoss der ehemals barocken Sakristei, über Umbettung oder vermeintliche Entsorgung der Gebeine mit Bauschutt bei Heizungsarbeiten, bis zu aufgefundenen historischen Fotos, die per Mikroskop über offene und wiederverschlossene Grufträume, „Gefache“ genannt, Aufschluss gaben. Wurden in der NS-Zeit die Gebeine „versteckt“ um sie vor ideologischem Missbrauch zu schützen?

Sogar einen Apfeltracher Wünschelrutengänger bat man an den sich dann offensichtlich bewahrheiteten Gebeine-Fundort. Und auch die Rute bestätigte alle Anstrengungen: die sterblichen Überreste des kaiserlichen Feldherrn waren in einer Mörtelkiste geborgen und vor möglichem unlauteren Zugriff wohl umgebettet und verborgen worden. Schedlers Studie erweist sich als kleiner Lokalkrimi, dessen Jahrzehnte altes Mindelheimer Aktenzeichen XY gelöst wurde: zwar ohne Siegel G I.v F, aber mit Gewissheit entdeckt und bewahrt in einer Gruft im Untergeschoss des Chorraumes der St. Stephanskirche.

Wo ist die Studie erhältlich?

Schedler hat diese Sensation aus den 90er Jahren mit großem Respekt vor der Bedeutung des Vorganges aber auch in dem ihm eigenen feinen Stil geschildert und zu Papier gebracht. Die Studie ist erhältlich bei: Verlag Högel, Rathaus, Buchhandel und Frundsbergfestring.