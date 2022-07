Mindelheim: Ungewöhnliche Kombi bei „Art in the Box“

Von: Marco Tobisch

Malerin Sophie Fiener und Dichter „Bui“ Fässler stellen derzeit bei „Art in the Box“ aus. © Tobisch

Mindelheim – Wer im Juli schon einen Blick in die vielleicht kleinste Kunstausstellung der Welt geworfen hat, wird es bereits gesehen haben: Sophie Fiener und „Bui“ Fässler zeigen dort in diesem Monat eine Kombination aus Malerei und Dichtung. Noch bis zum 29. Juli ist die ungewöhnliche Konstellation bei „Art in the Box“ zu sehen.

Expressiv, lebhaft, verspielt und feinsinnig. So definieren die beiden Künstler die Art und Weise, wie sie Kunst gemeinsam beobachtet, eingefangen und nun in der Mindelheimer Telefonzelle ausgestellt haben.



Sophie Fiener beschreibt ihre Malerei als expressionistisch und sehr kraftvoll. Ihre Gabe bekam die gebürtige Kölnerin mutmaßlich in die Wiege gelegt: Ihr Vater kam als 17-Jähriger in Kriegsgefangenschaft – in den USA musste er erbeutete Landkarten und Maschinenbaupläne abzeichnen. Fieners Mutter war Landschaftsmalerin. Die Künstlerin selbst begann 1978 in München-Neuhausen in einem Handwerksbetrieb mit Keramik bei einem Rosenthal-Aussteiger. In der Menterschwaige entdeckte sie ihre Pferdeliebe, die sie schließlich mit ins Allgäu brachte. 2015 trat Fiener dem Mindelheimer Kunstverein bei, wo sie mit der Malerei ihre neue Passion fand.



Eugen Peter Fässler „Bui“ dagegen ist gebürtiger Mindelheimer und das jüngste von zehn Kindern. Zur Erstkommunion hatte er eine Wilhelm Busch Gesamtausgabe geschenkt bekommen und so fand er seine Leidenschaft. „Natürlich hat er Bäcker gelernt und das Geschäft übernommen, aber ist er mit Herz und Seele, Haut und Haaren Dichter“, freut sich Kurator Frank Grabowksi. Über „Bui“ Fässlers Texte sagt er: „Sie sind stets voller Poesie und oftmals mit viel Wortwitz“.