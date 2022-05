Mindelheim: Verena Albrecht ab 1. Juni zur neuen Standesamtsleiterin bestellt

Von: Marco Tobisch

Verena Albrecht leitet ab Juni das Mindelheimer Standesamt. © Schöllhorn

Mindelheim – Das Standesamt der Stadt ist ab Juni personell neu aufgestellt. Grund ist unter anderem, dass die bisherige Amtsleiterin Claudia Kiechle ihren Posten abgeben will. Sie von ihren Pflichten zu entbinden, war aber nicht die einzige „Tat“, die der Stadtrat am Montag fürs Standesamt vollbringen musste.

Denn wer als Standesbeamter für die Stadt fungiert oder gar eine Leitungsfunktion erfüllt, muss vom Stadtrat erst dazu berufen werden. Das galt am Montag für Verena Albrecht, die bisher als Stellvertreterin im Standesamt tätig war und nun an die Spitze aufrückt. Hintergrund dessen ist, dass die bisherige Leiterin Claudia Kiechle in einem persönlichen Gespräch bei Bürgermeister Dr. Stephan Winter darum gebeten hatte, die Leitung an ihre Stellvertreterin abgeben zu dürfen. Beide tauschen also im Grunde lediglich ihre Positionen. Weil es das Prozedere erfordert, musste der Stadtrat zunächst die Bestellung von Claudia Kiechle zur Standesamtsleitung widerrufen, um sie hinterher zur stellvertretenden Standesamtsleitung ernennen zu können. Verena Albrecht wurde derweil zum 1. Juni als neue Standesamtsleitung ernannt. Albrecht erklärte gegenüber dem Wochen KURIER: „Ich nehme diese Herausforderung an und bin dankbar für die Chance.“

Bei der Urlaubsvertretung überzeugt

Wie Bürgermeister Winter in der Stadtratssitzung betonte, könne Albrecht die Qualifikation für die Position nachweisen – nicht nur dank des verbalen Ritterschlages durch ihre Kollegin, vielmehr noch auf dem Papier. Denn Albrecht hat die Lehrgänge, die für die Leitungsfunktion erforderlich sind, abgeschlossen. Und ohnehin sei das Terrain für Albrecht nicht gänzlich neu, denn schon bisher habe sie in Abwesenheit ihrer Chefin „die Standesamtsleitung zu unserer vollsten Zufriedenheit wahrgenommen“, attestiert Hauptamtsleiter ­Michael Schindler.

Neben Kiechle und Albrecht sind derzeit auch Wolfgang Redemann und Ronny Herold zu Standesbeamten bestellt. Letzterem musste der Stadtrat die Bestellung allerdings widerrufen. Seit zwölf Monaten habe er keine Ehe mehr geschlossen und bereits seit fünf Jahren keine Fortbildungen mehr besucht. Deshalb müsse man den Widerruf vollziehen, erklärte Bürgermeister Winter. Der Rathauschef verglich das mit fehlenden Flugstunden eines Piloten, der diese für seine Fluglizenz nachweisen müsse.



Der Stadtrat fasste sämtliche Beschlüsse in diesem Tagesordnungspunkt – wie zu erwarten – einstimmig.