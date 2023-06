Mindelheim: Warnung vor Blaualgen in der „Nordsee“

Die Stadt warnt vor Blaualgen in der Mindelheimer „Nordsee“. © ALesik

Mindelheim - Bei einer Routineuntersuchung des Gesundheitsamtes wurden am Mindelsee (auch „neue Nordsee“ genannt) Blaualgen in geringem Maß nachgewiesen. Durch den Starkregen sind die Algen derzeit nicht mehr nachweisbar, was sich in den nächsten Tagen jedoch wieder ändern könnte.

Aus diesem Grund werden am Badesee Warnhinweise aufgestellt, die über die Blaualgen-Entwicklung informieren.

So kann es im Uferbereich bei bestimmten Windverhältnissen zu einer Aufrahmung bzw. Aufschwemmung von Blaualgen kommen.

Da Blaualgen giftig sein können, erfolgt baden derzeit auf eigene Gefahr. Badegäste sollten es außerdem vermeiden, beim Schwimmen Wasser zu schlucken sowie den Aufenthalt in Bereichen mit sichtbaren Schlieren bzw. Aufschwemmungen vermeiden.

Es muss darauf geachtet werden, dass insbesondere Kinder und Kleinkinder beim Spielen im Uferbereich den direkten Kontakt mit Blaualgen meiden.

Den Badegästen wird angeraten, einen Arzt aufzusuchen, falls Beschwerden wie Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder Quaddeln nach dem Baden auftreten sollten.

Auch Hunde und andere Warmblüter können gefährdet sein.

Das Gesundheitsamt wird das Gewässer ab kommender Woche weiterhin engmaschig kontrollieren.

