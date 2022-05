Mindelheim: Was hinter der neuen Wünschewand am Kirchplatz steckt

„Polarlichter sehen“ oder „einen BMW fahren“ waren nur zwei der Wünsche, die am Mindelheimer Kirchplatz an der neuen Tafel „Before I die...“ formuliert wurden. © Kiesel

Mindelheim – Sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, ist für die allermeisten Menschen unangenehm. Mit dem Kunstprojekt „Before I die“ soll über genau dieses Thema dazu angeregt werden, Wünsche und Ziele zu formulieren. Wie das geht, ist auch in Mindelheim zu sehen.

„Before I die...“ (deutsch: „Bevor ich sterbe...“) ist ein interaktives Kunstprojekt der US-amerikanischen Künstlerin Candy Chang, das seit 2011 weltweit mehr als 5.000-mal in 78 Ländern durchgeführt wurde. Es soll die Menschen dazu anregen, sich mit ihrer eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Für Candy Chang aus New Orleans war der Impuls zu diesem Projekt der frühe Tod einer Freundin, der sie sich mit dieser Frage beschäftigen ließ. Daraus ist das weltweite Projekt entstanden, das jetzt auch in Mindelheim auf dem Kirchplatz St. Stephan zu finden ist.



Die Pfarreiengemeinschaft hat eine große Holzwand aufstellen lassen, auf der man mit Kreide seine Ansichten niederschreiben kann. Wer daran Halt macht, könne über das Leben und auch den Tod nachdenken und die persönlichen Ziele, Werte und Wünsche mit anderen teilen, erklärt Dekan Andreas Straub. Es kann auf Englisch, aber ebenso auch auf Deutsch geschrieben werden.

Da die Tafelwand flexibel auf- und abbaubar ist, besteht laut Straub auch die Möglichkeit, diese an Organisationen oder Schulen zu verleihen. Bei Interesse kann man sich im Pfarrbüro Mindelheim (pg.mindelheim@bistum-augsburg.de; Tel. 08261/762810) melden.