Mindelheim: Wie Sie fasten und hungrige Kinder davon profitieren

Die blauen Tassen der Hilfsorganisation Mary´s Meals sind ab sofort wieder im Umlauf. © Mary´s Meals Deutschland e.V.

Mindelheim - Die Fastenzeit hat begonnen. Wer neben dem Fasten noch etwas Gutes tun will, kann sich im Pfarrbüro St. Stephan eine Spendentasse abholen.

Inflation, Miss­ernten aufgrund des Klimawandels, Engpässe und Lieferkettenprobleme infolge von Kriegen, Konflikten und der nachhallenden Pandemie haben extreme Auswirkungen auf die Nahrungssicherheit in den ärmsten Ländern weltweit, neun Cent für ein Essen und 18,30 Euro für ein Jahr Schulessen sind nicht mehr zu halten. Ab Januar 2023 werden 11 Cent und 22 Euro berechnet.

Seit dem Beginn mit 200 Kindern im Jahr 2002 wächst die Zahl der ernährten Kinder jährlich an. Heute ernährt die Hilfsorganisation Mary´s Meals Deutschland e.v. 2,4 Millionen Kinder in 18 der ärmsten Länder der Welt.



Nun ruft die Organisation Bürger dazu auf, eine eigene private Spendenaktion in der Fastenzeit zu machen. Und so funkioniert es: Man nimmt den Gegenwert der Packung Süßigkeiten, das Münz-Restgeld nach dem Einkauf und füllt ihn in eine Spendentasse. Wer seine Spendentasse gestalten möchte, kann sich dazu Material und Informationen in den Pfarrbüros von St. Stephan oder der Johannes-Kirche holen.



Ebenfalls bis Ostern stehen auch in vielen Geschäften in Mindelheim wieder die blauen Spendentassen. Nach den Osterfeiertagen kann man die Tassen im Pfarramt von St. Stephan abgeben. Das Gesamtergebnis geht wie die Jahre zuvor als ökumenische Sammelspende an Mary´s Meals!



Seit 2017 versorgt Mary´s ­Meals­ 5.024 Kinder an 18 Schulen in Aleppo in Syrien. Infolge der aktuellen Erdbeben werden die Schulen nun als Notunterkünfte für die Menschen genutzt, die ihre Häuser verloren haben. In einer von Mary´s Meals Schulen wurde ein Stützpunkt für die Versorgung mit Lebensmitteln eingerichtet. Dort bekommen vor allem Kinder etwas zu essen.

