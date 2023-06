Mindelheim: Wirtschaftsminister Aiwanger besucht Futtertrocknungs-Genossenschaft

Von: Regine Glöckner

Beim Besuch des Bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (2. v. links) in Mindelheim waren dabei: (v. links) MdL Pohl, MdL Leopold Herz, Mindelheims Bürgermeister Dr. Stephan Winter, Landrat Alex Eder, Matthias Vögele (GF Trockung Lamerdingen), Sebastian Proske (GF Trocknungsverband) und Martin Fischer (GF Trocknung Mindelheim). © Glöckner

Mindelheim - Im Rahmen einer Schwabentour führte den stellvertretenden Bayerischen Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) sein erster Weg zur Futtertrocknung nach Mindelheim.

Die Mindelheimer Futtertrocknung ist die drittgrößte in Bayern, wie der Geschäftsführer Martin Fischer bei der Werksbesichtigung stolz mitteilte, um ohne Umschweife auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu sprechen zu kommen.



18.000 Tonnen Grünschnitt pro Jahr werden zu etwa 80 Prozent zu Cobs, also Futterpellets, und der Rest zu garngebundenen Ballen verarbeitet. Durchschnittlich zwölf Minuten wird das Gras in der Trocknungstrommel gewendet, bei Temperaturen von 180 bis maximal 500 Grad einer Hackschnitzel-Heizung. Und diese ersten Zahlen ließen bei Aiwanger gleich die Frage aufkommen: „Was ist, wenn viel Ware ankommt, liegt das Gras dann herum?“ Fischer parierte: Nur maximal zwölf bis 20 Stunden liege es dank einer feinen Logistik: Die Anlieferungen der aktuell 330 Genossenschaftsmitglieder aus etwa 15 Kilometern Umkreis, werden fast Tag genau koordiniert. Fremdanlieferer bedient man zur Kapazitätsauslastung. Vermarktet wird die Ware der Mitglieder, nachdem ein Drittel an jene direkt zurückgeht, bundesweit durch den Handel.



Dazu schaltete sich der Ini­tiator des Ministerbesuches, Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl aus Kaufbeuren ein, um die aktuell gute Bilanz des Unternehmens auch nach schwierigen Branchenzeiten zu loben. Fischer ergänzte: „Gerade nachdem im vergangenen Jahr die Hackschnitzel-Situation für den Heizungsbetrieb eng war...“ Das war das Stichwort für den Minister, mit Fragen und Überlegungen zu „Energieoptimierung oder möglichen Sekundäreffekten für Wärme oder Strom“ und „Nahwärmenetz“ einzusteigen. Denn was sei zu tun im Winter, wenn‘s kein Gras gibt? Das gehe ihm im Kopf um. Dazu musste Fischer allerdings bekennen, dass diesbezügliche Anstrengungen vor geraumer Zeit leider erfolglos waren.



Der Verbandsgeschäftsführer Landwirtschaftlicher Trocknungen in Deutschland Sebastian Proske wartete dazu aber auch noch mit Zahlen zu Photovoltaik-und Biogas-Energiegewinnung bei Trocknungsanlagen auf. Damit bewegte sich der Gedankenaustausch zusehends in energiepolitische Richtung, unterfüttert mit den Themen Import-Soja und möglicher Konkurrenz zu Biogasanlagen.



Der Betriebsrundgang mündete in eine kleine Produktpräsentation für Futtercobs von Pferd bis Hamster, gekrönt vom tierischen Alpengrün-Müsli. Seine Anerkennung verband Aiwanger mit der Aussage zur „Wichtigkeit der Qualitätsversorgung unserer Tiere“, um zugleich vor „geistigen Irrwegen“ bei der Diskussion um Laborfleisch zu warnen.



Der bayerische Weg

In die Bresche sprang Aiwanger auch für Holz, „das beinahe politisch unter Druck geraten wäre“, obwohl dieses „als Energieträger die Durchforstung finanzieren und Totholz in die energetische Nutzung müsse“, denn noch nie ist „so viel Holz in unseren Wäldern gewesen, doppelt so viel pro Kubikmeter wie vor 40 Jahren“, so der Landespolitiker und versprach mit einer Breitseite gegen Berlin: „Wir versuchen aus Bayern heraus Lösungen zu finden.“