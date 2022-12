Mindelheim: Yara Ensemble spielt Weihnachtsoratorium in der Studienkirche der Maristen

Morgen um 19 Uhr darf sich Mindelheim über ein besonderes Zuckerl freuen: Das Yara-Ensemble spielt zusammen mit Gästen Bachs Weihnachtsoratorium (Kantaten 1-6, gekürzte Fassung) in einer solistischen Besetzung (11. Instrumentalisten, 8 Sänger) in der Studienkirche des Maristenkollegs. © Yara-Ensemble

Mindelheim – Am morgigen Dienstag, 20. Dezember, um 19 Uhr darf sich Mindelheim über ein besonderes Zuckerl freuen: Das Yara-Ensemble spielt zusammen mit Gästen Bachs Weihnachtsoratorium (Kantaten 1-6, gekürzte Fassung) in einer solistischen Besetzung (11. Instrumentalisten, 8 Sänger) in der Studienkirche des Maristenkollegs.

Das hätte es bei Johann Sebastian Bach nicht gegeben: Die sechs Kantaten seines posthum betitelten Weihnachtsoratoriums in Folge, und dann auch noch in der Adventszeit. Der Advent – früher Fastenzeit – war für Bach und seine Mitwelt die Zeit der Stille, der Einkehr und des Wartens auf die Ankunft Christi. Adventus Domini eben. Die reich verzierte, sogenannte Figuralmusik pausierte in den Gotteshäusern. Die Geburt des Herrn wurde daraufhin am ersten Weihnachtstag um so freudiger und musikalisch-prächtiger begangen.





Aufführungspraxis bei Bach

Der Thomaskantor komponierte seine sechs Kantaten ursprünglich für die Zeit zwischen dem ersten Weihnachtstag und dem Dreikönigsfest, dem Kirchenjahr-Geschehen folgend. Aufgeführt wurden die Vertonungen der neutestamentlichen Weihnachtsgeschichte erstmals im Jahr 1734/1735 sowohl in der Leipziger Nikolaikirche als auch in der Thomaskirche, eingebunden in den liturgischen Tagesablauf: Zwei Aufführungen gab es pro Tag, die erste morgens um 7 Uhr im Gottesdienst, die zweite folgte um 15 Uhr ebenso als Teil der Liturgie.



Teil I erklang am ersten Weihnachtstag, Teil II folgte am zweiten und Kantate III am Folgetag. Neujahr wurde Teil IV im Gottesdienst musiziert, Kantate Nummer V folgte am Sonntag nach Neujahr und mit Teil VI an Epiphanias schloss der Kantatenzyklus ab. Die Aufführungen wurden in der Regel durch Schüler des Thomanerchores bestritten, die vor allem während der Gottesdienste in den vier Stadtkirchen aktiv waren.



Heute, da Bachs Musik aus dem liturgischen in den konzertanten Rahmen versetzt wurde, ist das Weihnachtsoratorium im deutschen Raum stets und allerorts in der Adventszeit zu hören. Darüberhinaus sind zur traditionellen Konzertaufführung diverse neue Formate hinzugekommen: Weihnachtsoratorium für Kinder, Weihnachtsoratorium als Ballett-Darbietung, Weihnachtsoratorium zum Mitsingen, Weihnachtsoratorium in urbaner Form mit E-Gitarre im Club, Weihnachtsoratorium szenisch aufgeführt, Weihnachtsoratorium als Jazz-Arrangement mit Vokal-Ensemble, Weihnachtsoratorium als Film-Grundlage. Da ist für jeden was dabei!



Wir haben uns entschieden, Auszüge aus diesem wunderbaren Werk zu erarbeiten, die zum einen eine konsistente Geschichte erzählen und sich zum anderen mit 19 Musiker aufführen lassen. Das Weihnachtsoratorium in Gänze aufzuführen würde weit über zwei Stunden dauern; unsere Fassung ist nur etwas mehr als 100 Minuten lang.

