Stadt Mindelheim will NS-Vergangenheit aufarbeiten

Von: Marco Tobisch

Teilen

Wie hat sich die Stadt Mindelheim in der NS-Zeit verhalten? Das will die Stadt nun von Historikern aufklären lassen. © Stadt Mindelheim

Mindelheim – Die Stadt Mindelheim will sich mit ihrer NS-Vergangenheit auseinandersetzen und insbesondere die Zeit zwischen 1933 und 1945 aufarbeiten. Das gab Bürgermeister Dr. Stephan Winter am Montag im Stadtrat bekannt.

Damit wolle die Stadt dem Beispiel von Memmingen und Kaufbeuren folgen, die diesen Prozess bereits angestoßen haben, sagte Winter. Unter anderem gehe es darum, Straßennamen und insbesondere die Personen dahinter einer historischen Untersuchung zu unterziehen. Betraut mit dem Projekt ist seitens der Stadt Kulturamtsleiter Christian Schedler – Fakten ans Tageslicht bringen wird der Historiker aber nicht allein. Wie Schedler einräumte, sei er nicht „versiert“ für speziell die Zeit des Dritten Reichs, seine Stärken lägen in früheren Epochen.



Deshalb will sich die Stadt beim Institut für Zeitgeschichte München-Berlin Wissen einkaufen. Und auch mit Dr. Martina Steber, einer ausgewiesenen Expertin zum Thema Drittes Reich, hat Schedler bereits Telefonkontakt aufgenommen. Steber hatte sich bereits mit der NS-Vergangenheit der Stadt Kaufbeuren befasst und auch die Aufarbeitung in Kempten unterstützt, hatte sie doch mit ihren umfassenden Recherchen zum langjährigen Kemptener Oberbürgermeister Dr. Otto Merkt eine große Debatte ausgelöst.

„Dieser nicht dunkle, aber graue Fleck sollte unter die Lupe genommen werden.“

Wie man sich in Mindelheim dem Thema nun nähern will? Dazu gebe es unterschiedliche Optionen, erklärten Schedler und Winter. „Wir machen gar nix“, untersuchen nur die Straßennamen verbunden mit Personengutachten, oder – und das ist der Wunsch von Bürgermeister Winter – man führt umfassende Untersuchungen durch und trägt diese in einer Monographie zusammen. „Dieser nicht dunkle, aber graue Fleck sollte unter die Lupe genommen werden“, erklärt der Rathauschef. Wie hat sich die Stadt in der NS-Zeit verhalten und was hat in den 1920er Jahren dazu geführt?, müssten laut Winter zentrale Fragen sein, denen die Historiker nachgehen sollten. Denn: „Da wissen wir gar nix“ und gegen diese „historische Amnesie“ gelte es nun vorzugehen, so Winter. Hintergrund der Wissenslücken ist laut Christian Schedler auch der Umstand, dass das Mindelheimer Stadtarchiv 1947 „bereinigt“ wurde und einige wichtige Unterlagen aus der NS-Zeit nicht mehr existieren. Auch im Bundes- und Landesarchiv sieht Schedler noch Potenzial, Wissen ans Tageslicht zu bringen.



Wie Winter betonte, gehe es mit der Aufklärung nicht darum, heutige Mindelheimer an den Pranger zu stellen. „Wir können für unsere Vorfahren nichts, aber wir müssen die Dinge anschauen. Es ist wichtig, zu wissen, was war.“



Mehrere Historiker will die Stadt dafür nun anfragen, ehe man ein Angebot vorlegen kann. Was die Aufarbeitung der NS-Zeit samt Monographie kostet, ist demnach noch nicht bekannt.



Auslöser für die Bestrebungen nach Aufklärung dürfte Sozialwissenschaftler Dr. Wolfgang Proske und dessen jüngst erschienenes Buch „Täter Helfer Trittbrettfahrer. NS-Belastete aus dem Allgäu“ sein. Proske thematisiert darin auch Ludwig Schug, der von 1931 bis 1945 Kreisleiter der NSDAP in Mindelheim war.



Für einen Vortrag zu Schug kommt der Buchautor übrigens am Donnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr in den Mindelheimer Silvestersaal. Tickets sind kostenlos erhältlich beim Kulturamt unter Tel. 08261/909760.