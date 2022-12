Mindelheim: Zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Teilen

Am Mittwochabend konnte die Polizei zwei Graffiti-Sprayer in Mindelheim festnehmen. © Panthermedia

Mindelheim - Seit einigen Wochen schon sind in Mindelheim immer wieder Graffiti-Sprayer unterwegs und hinterlassen nicht nur bunte Bilder, sondern auch ihre „Tags“, mit welchen sie ihre Urheberschaft zu kennzeichnen. Am Mittwochabend wurden zwei Graffitisprayer nun auf frischer Tat ertappt.

Ein aufmerksamer Anwohner konnte am Mittwochabend zwei Graffitisprayer beobachten, die sich an einer Gebäudewand in der Ulrich-Trinkler-Straße zu schaffen machten. Beim Anblick der hinzugerufenen Polizeistreife flüchteten die Täter zunächst.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte einer der Täter gefasst und festgenommen werden. Auch der zweite Täter konnte ermittelt werden. Er stellte sich wenig später bei der Polizei. Bei den Tätern handelt es sich um zwei 15-jährige Schüler aus Mindelheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind beide für mehrere weitere Graffiti-Sachbeschädigungen im Stadtgebiet verantwortlich, für die sie sich nun auch strafrechtlich verantworten müssen.

Bei den Sprühereien wurden unter anderem Schriftzüge wie „Seven“ und „Karma“ verwendet, die vorwiegend an Wände gesprayt wurden. Die Gesamthöhe des hierbei verursachten Sachschadens ist Gegenstand der momentan noch laufenden Ermittlungen der Mindelheimer Polizei.

Eigentümer, die derartige Sprühereien feststellen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden unter Tel. 08261/7685-0.

wk