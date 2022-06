Viel Lob aus der Schreibwerkstatt

Mindelheimer Autorin Tina Schlegel liest aus ihrem Roman „So kalt der See“

Von: Regine Glöckner

Teilen

Autorin Tina Schlegel (v. rechts) und ihre Schreibwerkstatt (Wolfgang Kastello, Marianne Hundhammer und Sabine Smolik-Pfeifer) sind am Freitag und Sonntag bei Lesungen im Salon live zu hören. © privat

Mindelheim – Konstanz, Lindau, Mindelheim, München und Düsseldorf waren und sind immer noch die bestimmenden Orte im Leben der in Homburg/Saar geborenen Autorin Tina Schlegel. Was die Orte eint? Sie alle liegen an einem See oder Fluss. Das spiegelt sich auch in den Titeln ihrer Bücher wider: Am kommenden Sonntag, 12. Juni, um 11 Uhr wird ­Tina Schlegel bei einer Sonntagsmatinee im Mindelheimer Salon ihren sechsten Kriminalroman „So kalt der See“ vorstellen – im Rahmen der Ausstellung des Künstlers Johann Jörg.

Dabei kann sich Schlegels „Heimat“ – so bezeichnet die Autorin die hiesige Stadt an der Mindel – flussmäßig nur bedingt mit ihrem zweiten Wohnsitz in Kempen am Niederrhein messen. Muss es aber auch gar nicht, denn Schlegel kann und will ohne Mindelheim gar nicht sein. Und würde es wohl auch nicht, hätte sie sich nicht „unglücklicherweise glücklich fernverliebt“, wie sie selbst amüsiert berichtet.



Autorin Tina Schlegel liest am Sonntag, 12. Juni, um 11 Uhr aus ihrem neuen Kriminalroman „So kalt der See“. © privat

In der Unterallgäuer Kreisstadt, da, wo ihre Eltern einst Lehrer waren, wuchs sie auf. „Ländlich“, immer umgeben von Tieren. Und ebenso wie die Liebe zu Vierbeinern zieht sich auch die Affinität zum Wasser wie eine Ader durch das Leben der Autorin, die bereits von Kindesbeinen an am Schreiben interessiert war. Und dass sie sich nach vielen Studienjahren im Bogen von Geschichte, Medien, Literatur und Kultur nun als Krimi- Autorin „freigeschwommen“ hat, darf man mit Fug‘ und Recht behaupten. Ihr Thema: See-Ungeheuerlichkeiten am Bodensee.



Vor allem„See“-Titel kennzeichnen die Konstanzer und die Lindauer Krimiserie Schlegels. In ihrem aktuellen Werk aus Lindau werden die Kommissarin Cora Merlin und die Leser eiskalt erwischt – nicht nur der winterlichen Temperaturen wegen, in denen die Handlung angesiedelt ist, sondern weil sich die Ermittlerin unversehens an einer Ampel in einen Fall verguckt – der mit einem Hilferuf beginnt und zu einer Hinrichtung führt. Zu überschneiden scheint sich der Fall mit einem Delikt, in dem Merlins Kollege ermittelt. Besteht Verdunkelungsgefahr? Wird bei der Lesung im Salon ein Schleier gelüftet? Werden sich die Nebel lichten über dem schwäbischen Meer?



Schon immer hat Schlegel, wie sie sagt, „ein Faible für Spannungsliteratur gehabt“ – und sogar eine Promotion begonnen zum Thema Spannung in Literatur und Film. Der Alltag und die Realität scheinen die Literatin aber eingeholt und ihre wissenschaftlichen Ambitionen überholt zu haben: Nun legt Schlegel bereits ihr siebtes Buch vor.



Viel Lob aus der Schreibwerkstatt

Und während ihre Krimi-Titel wie eben „So kalt der See“ oder „Gewittersee“ eher frösteln und erschaudern lassen, erfährt man von den Mitgliedern ihrer seit 2016 bestehenden Schreibwerkstatt nur warmherzig Freundliches über die Dozentin. So etwa, wenn die beiden (auch als Mindelheimer Stadtführer wohlbekannten) Schreib-Talente Marianne Hundhammer und Wolfgang Kastello unisono die offene Art ihrer Mentorin loben – „als Impulsgeberin für Ton und Farben des Schreibens“. Aber auch Schlegels Humor und ihr Geschick darin, auf die Individualitäten in der Gruppe einzugehen und zugleich literarische Prinzipien zu vermitteln, betonen die beiden. Ein Lob, in das die Tierpoetin Sabine Smolik-Pfeifer aus Bad Wörishofen sofort einstimmt. Kastello amüsiert, dass Schlegel sein schwäbisches Idiom in seinen Texten gern „verreißt“. Hundhammer resümiert knapp: „Sie hat uns was g’lernt“.



Die kleine Literatur-produktive Gruppe präsentiert sich – zwei Tage vor Schlegels eigener Lesung und ebenfalls im Salon – am morgigen Freitag, 10. Juni, um 19 Uhr. Zusammen mit den Kirchheimer Musikern Rita und Roland Stadler, die den Abend mit portugiesischer Fado-Musik, Gitarre und Gesang ins Klangvolle erweitern werden.



Schlegel fördert die Begabungen ihrer Schreibwerkstatt-Talente und fordert sie. Lauter neue Texte für diesen Abend zu fertigen, war die Aufgabe, auf deren Ergebnis man gespannt sein darf. Nur soviel verrät die Krimi-Autorin: „Um Tiere wird’s dabei auch gehen.“ Über der Sonntagsmatinee-Lesung von Tina Schlegel aber dürfte dann eher der Slogan stehen: Psychogramme oder: Vom See zur Seele.

Mit Musik unterstützt

Zu beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Sie finden im Kunstverein-Salon in der Frundsbergstr. 2 statt. Die Lesung von Tina Schlegel wird übrigens auch musikalisch untermalt. Zu hören sind Janine Unglert (Harfe) und Lena Lobenhofer (Querflöte).

Regine Glöckner