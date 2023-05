Mindelheimer Berufsschullehrer gewinnt Bürgermeisterwahl in Stötten

Herzlichen Glückwunsch

Mindelheim/Stötten - Mindelheims Berufsschule wird bald einen Lehrer weniger haben. Michael Neumann hat die Bürgermeisterwahl in Stötten gewonnen; deutlich vor seiner Mitbewerberin Sonja Dose.

Die Wahlparty im eigenen Garten fiel trotz Regen sehr fröhlich aus. Für die Mindelheimer Lehrerkollegen heißt es bald Abschied nehmen.

Eine Prognose zum Wahlausgang wollte im Vorfeld zwar keiner stellen. Denn beide Kandidaten hatten sich sehr engagiert gezeigt, und Stöttens Bürgerinnen und Bürger waren mit großem Interesse zu den Vorstellungsabenden geströmt. Das vorläufige Wahlergebnis fiel dann aber eindeutig aus: Mit 73,3 Prozent (729 Stimmen) wurde der 49-jährige Berufsschullehrer Michael Neumann zum neuen Bürgermeister der Auerberggemeinde gewählt. Seine Konkurrentin Sonja Dose erhielt 26,7 Prozent (265 Stimmen). Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei rund 64 Prozent, 1006 Bürger hatten somit ihre Stimme abgegeben (davon waren zwölf Stimmen ungültig).

Michael Neumann, der am Sonntagabend im eigenen Garten zur Wahlparty geladen hatte, dankte zunächst seinem Unterstützerteam und sagte: „Ich bin überglücklich und stolz über das deutliche Ergebnis.“ Dann wandte er sich an die Bürger: „Ich werde alles dafür tun, um Euch das Vertrauen, das Ihr in mich gesetzt habt, wieder zurückzugeben.“ Neumann wird – nach der Prüfung des Wahlergebnisses durch das Landratsamt – bereits am kommenden Dienstag, 16. Mai, sein Amt antreten. Er freue sich nun riesig auf die kommenden Aufgaben und darauf, „Stötten gemeinschaftlich voranzubringen“.

Sonja Dose reagierte bei der Mitteilung des Ergebnisses erleichtert. So könne sie den Kunden ihres Ingenieurbüros mitteilen, dass alles beim Alten bleibe. Schade finde sie es lediglich für Stötten, dass wieder keine Frau an die Rathausspitze gewählt wurde.

Eine außertourliche Neuwahl des Bürgermeisters war nötig geworden, weil Neumanns Vorgänger Ralf Grube nach knapp drei Jahren Amtszeit seinen Rücktritt beantragt hatte.

wk