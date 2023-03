Mindelheimer Feuerwehr blickt auf das vergangene Jahr zurück: Eine Kuriosität blieb besonders im Gedächtnis

Von: Oliver Sommer

Die Mindelheimer Feuerwehr nahm auf ihrer Dienstversammlung diverse Ehrungen und Beförderungen vor und freute sich über die steigenden Zahlen beim Nachwuchs. © Oliver Sommer

Mindelheim - Das vergangene Einsatzjahr war für die Mindelheimer Feuerwehr ein eher durchschnittliches, das geht aus dem Bericht des ersten Kommandanten der Wehr, Robert Draerger, hervor. Einzig ein „Smartphone“ bereitete den Kameraden Kopfzerbrechen.

Dafür stand 2022 vor allem für ein Fest der Superlative, „160 Jahre Freiwillige Feuerwehr Mindelheim“, wie jetzt in der Dienstversammlung berichtet wurde. Dort wurden auch langjährige Mitglieder geehrt, unter anderem der derzeitige Kreisbrandrat Alexander Möbus.

Sie zeigen nicht nur die Uhrzeit an, sondern man kann mit ihnen telefonieren und E-Mails lesen und die Fitness testen. Neuere Smartwatches - wie die als Uhr ans Handgelenk outgesourcten Handys heutzutage heißen - haben aber noch ein paar Tricks mehr auf Lager, womit sie Einsatzkräfte sinnlos auf Trab halten können. Dank eines Sensors sollen sie Unfälle erkennen und für ihren Besitzer Hilfe herbeirufen. Dumm nur, wenn gar kein Unfall stattgefunden hat und die Retter vergeblich einen Unfall suchen. Wie im vergangenen Herbst, als ein Notruf die Retter auf die Bundesautobahn Richtung Bad Wörishofen beordert, wo ein Pkw verunglückt sein sollte. „Vermutlich eine Smartwatch“, so Kommandant Robert Draeger, muss den Notruf abgesetzt haben, außerdem sei ein deutliches Verkehrsgeräusch zu hören gewesen, weshalb „entsprechend die Einsatzkräfte alarmiert wurden“.

Allerdings habe man weder an der vermeintlichen Einsatzstelle, noch im Verlauf der Autobahn ein Fahrzeugwrack auffinden können, so der Kommandant weiter. Weshalb schließlich die Autobahn sowie die Nebenstrecken zwischen Wörishofen und Stetten, teils auch mit Wärmebildkameras und Suchscheinwerfern vergeblich abgesucht wurden - einer von rund 220 Einsätzen im vergangenen Jahr, neben Sicherheitswachen und technischen Hilfeleistungen auch klassische Brandeinsätze, wie am ersten Januar in der Altstadt Mindelheims.

Dennoch befand Draerger, sei es ein durchschnittliches Jahr gewesen, hätten die großen Herausforderungen im Einsatz gefehlt. Die hatten die Kameraden dafür bei der Vorbereitung und Durchführung ihres Jubiläumsfestes zum 160. Bestehen der Wehr. Ein Fest der Superlative, so Vereinsvorstand Christian Mutzel, zu dem man Wehren aus den Partnerstädten ebenso begrüßen konnte, wie tausende Unterallgäuer. Denen, vor allem den Mindelheimern selbst, verdankt die Wehr, dass neue Defibrillatoren für die Erste Hilfe beschafft werden konnten.

Neben einer gestiegenen Anzahl Kameraden, die der Wehr selbst oder der Jugendwehr beigetreten sind, ist man auch bei der Ausrüstung dabei, sich zu verjüngen, konnte das neue LF 20 bestellt werden, damit, die Wehr, so Bürgermeister Stefan Winter, zumindest bestens ausgerüstet in den Einsatz gehen könne.

Überbrachte Alexander Möbus als Kreisbrandrat ein Grußwort, so gehörte er anschließend aber auch zu den Geehrten, liegen seine Anfänge als Aktiver doch bei der FF Mindelheim. Zum Löschmeister wurde Christian Häfele ernannt, weitere zehn Kameraden wurden ebenfalls befördert, über 20 für langjährige Treue ausgezeichnet.