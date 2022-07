Mindelheimer Feuerwehrler dürfen sich das Leistungsabzeichen in Bronze anheften

Von: Oliver Krivacek

Kommandant Robert Draeger (rechts) darf stolz sein: Sämtliche Prüflinge seiner Feuerwehr haben beim Leistungsabzeichen in Bronze bestanden. © Jarchow

Mindelheim – In Bayern gehören die Leistungsabzeichen zur Feuerwehr wie die Fahrzeuge. In Mindelheim durften sich am vergangenen Freitag acht Wehrmänner zur Prüfung des Bronze-Abzeichens stellen. Die vermeintlich leichte Aufgabe hatte es durchaus in sich.

Das Löschen eines Brandes oder das Absichern beim Unfall – das geht doch alles ganz einfach, mag so mancher Bürger denken. Dem gehen allerdings unzählige Übungen voraus, denn es wird reichlich Fachwissen benötigt. Zu zeigen, dass dieses Fachwissen bereits ins Blut übergegangen ist, dazu bietet die Feuerwehr in Bayern sogenannte Leistungsabzeichen. In sechs Stufen können die Wehrmänner und -frauen ihr Können vor Schiedsrichtern beweisen und sich bei bestandener Prüfung ihr entsprechendes Abzeichen an die Brust heften. Mit der Bronzeprüfung starteten die Männer am letzten Freitag im Gerätehaus der Feuerwehr Mindelheim.



Zwei Wochen vor der Prüfung ging es los mit den Vorbereitungen. Jeden Abend stand für die Prüflinge ein Training an. Seilwürfe und Knoten üben, Schläuche auf Zeit kuppeln und auslegen und viel Theorie standen unter anderem auf dem Programm. Dabei opferten nicht nur die Prüflinge ihre Freizeit, auch einige ihrer Kameraden standen ihnen zur Seite und unterstützten bei den Vorbereitungen zur Prüfung. „Eine nicht ganz einfache Geschichte“, hörte man aus den Reihen der Prüflinge. Augenzwinkernd meinte auch der Mindelheimer Kommandant ­Robert Draeger über die Schwierigkeit: „So mancher unserer älteren Kammeraden würde wohl am Jugendabzeichen heute scheitern.“



Unter den wachsamen Augen der drei Schiedsrichter Michael Rüger, Johann Roch und Christian Moser ergab sich heuer eine besondere Konstellation: Denn erstmals in der Geschichte der Mindelheimer Wehr traten heuer gleich zwei Vater-Sohn-Gespanne zur Prüfung an – Horst und Julian Abröll sowie Moritz und Jochen Hohenleitner. Und auch unter den Schiedsrichtern gab es eine Besonderheit: Christian Moser trat zum fünften Mal zur Prüfung als Schiedsrichter an. Durch diese letzte Prüfung und bei positiver Bewertung seiner Kollegen steht einer ganz offiziellen Ernennung als Schiedsrichter nichts mehr im Weg.



Doch bevor gefeiert wurde, stand zunächst die Prüfung an und diese begann mit der Auslosung der jeweiligen Positionen im Löschtrupp. Festgelegt waren dabei nur die Positionen des Gruppenführers und des Maschinisten. Beide mussten mindestens 18 Jahre alt sein.



Schon stand für die Prüflinge der erste Punkt auf der Liste: Knoten und Stiche. Dabei musste jeder Teilnehmer mit dem Feuerwehrseil einen Knoten oder Stich vorführen – natürlich mit Zeitvorgabe. Danach stand der vermutlich anstrengendste Teil der Prüfung an, die Einsatzübung nach Dienstvorschrift. Dabei musste aus einem Unterflurhydranten Wasser entnommen werden und über das Fahrzeug und einen Verteiler in drei Strahlrohre geleitet werden. Mit diesen mussten dann drei bereitstehende Eimer umgespritzt werden. Die Zeitvorgabe für alles zusammen: nicht mehr als 190 Sekunden. Zwar klingt das zunächst lösbar, jedoch durften die nächsten Schläuche immer erst dann aus dem Fahrzeug geholt werden, wenn der vorherige Eimer umgespritzt wurde.



Das trieb den Teilnehmern sichtbar die Schweißperlen auf die Stirn. Aber unter den strengen Augen der Schiedsrichter meisterten sämtliche Prüflinge auch diese Aufgabe innerhalb der Zeitvorgabe. Als altgedienter Feuerwehrmann gab ihnen Oberschiedsrichter Johann Roch schließlich noch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg.

So dürfen sich seit Freitag Heinz und Julian Abröll, Moritz und Jochen Hohenleitner, Janik Weh, Tim Niesner, Noah Baldauf, Florian Micheler und Christoph Hohl mit dem Bronzeabzeichen auf der Brust schmücken. Zugleich hat Christian Moser seine letzte Prüfung ebenfalls bestanden und wird demnächst durch Kreisbrandrat Alexander Möbus zum offiziellen Schiedsrichter ernannt.

Oliver Krivacek