Kultur unterstützen ja, aber nur für Mindelheim

Mindelheimer Finanzausschuss diskutierte jüngst über die Höhe der Zuschüsse an die Vereine

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Auch das Frundsbergfest wird von der Stadt immer großzügig bezuschusst. Heuer allerdings fällt der Zuschuss kleiner aus - genau wie die pandemiebedingte Alternativveranstaltung. © wk

Mindelheim – Auf der Tagesordnung der jüngsten Haushaltsberatung stand traditionell auch die Förderung der Vereine. Der Finanzausschuss des Stadtrates war sich bei der Höhe der Bezuschussungen meistens einig. Manchmal allerdings keimte bei der Festlegung des Förderbeitrags eine Art Basar-Feeling auf: zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Doch dafür erinnerte auch das Vorgehen mancher Vereine an ein Pokerspiel im Wilden Westen. Eines jedoch ist unbestritten: Mindelheim liegen seine Vereine sehr am Herzen – das zeigt sich auch an den Zuwendungen.

Mindelheims Vereine liegen der Stadt am Herzen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Allein im Jahr 2021 unterstützte die Stadt ihre Vereine mit gut einer halben Million Euro. Die Vereine sind angehalten, ihre Anträge vor der jährlichen Haushaltsberatung im März abzugeben. Die letzten Nachzügler lieferten ihre Anträge erst kurz vor knapp ab, obwohl die Einladung der Stadt bereits Ende letzten Jahres verschickt wurde. Dies missfiel einigen Räten, so auch Stefan Drexel (Freie Wähler). Er schlug eine Deadline vor. Bürgermeister Dr. Stephan Winter warf hierfür den 15. Februar in den Raum; die anderen Räte waren einverstanden.



Insgesamt 93 Zuschussanträge standen auf der Liste, die Mindelheims Kämmerer Wolfgang Heimpel den Räten vorstellte. Die Höhe der Zuwendungen hängt meistens vom Verwendungszweck der Ausgaben ab. Aber es gibt auch fixe Quoten wie etwa beim Tierschutzverein Beckstetten. Dieser wird auch heuer wieder mit 15.000 Euro bezuschusst. Der Betrag richtet sich nach der Einwohnerzahl. „Man zahlt auch für die Möglichkeit, Tiere abgeben zu können“, erläutert Winter, der selbst auch als Posten auf der Liste erschien. Die Verfügungsmittel des Ersten Bürgermeisters waren letztes Jahr mit 6.000 Euro budgetiert. Winter nahm davon aber nur 2.429,50 Euro in Anspruch.



Kultur unterstützen ja, aber nur für Mindelheim

Weitaus großzügiger als bei sich selbst war Winter in Bezug auf kulturelle Subventionen, was allerdings auch zu Diskussionen unter den Räten führte. Konkret ging es zunächst um das Jazz-Festival „Jazz´isch“. Hier wurde ein Zuschuss von 3.500 Euro für das Jahr 2022 beantragt. Da die letzten Veranstaltungen jedoch in Sontheim und nicht in Mindelheim stattfanden, sah Stefan Drexel nicht ein, das Fest im gewohnten Umfang zu unterstützen. „Wenn das Fest woanders stattfindet, ist es auch kein Mindelheimer Fest mehr.“ Drexel plädierte für eine Reduzierung des Förderbetrages, der ursprünglich die Miete im Forum querfinanzieren sollte. Der Bürgermeister selbst hatte erst mit dem Betreiber des Festivals gesprochen, der beteuerte, dass Jazz´isch ein Mindelheimer Fest sei und bleibe. Pandemiebedingt waren Bewirtung und Hygienekonzept in der Sontheimer Dampfsäg leichter umzusetzen als im Forum, deshalb erfolgte der zwischenzeitliche Ortswechsel. Die von Drexel vorgeschlagenen 1.500 Euro waren Stadtrat Roland Ahne (SPD) ein wenig zu knapp kalkuliert. Die Räte einigten sich schließlich auf 2.000 Euro. Die Kulturfabrik wird von der Stadt wieder die Aufwendungen für Miete und Nebenkosten in Höhe von 19.000 Euro erstattet bekommen.



Privates Hobby oder Allgemeingut?

Apropos Kulturfabrik: Auf deren Gelände ist auch das Miele-Museum beherbergt, das einen Zuschuss von 1.000 Euro forderte. Dies stieß Stadtrat Thomas Schnabel sauer auf. „Ich sehe das Mielemuseum als privates Hobby. Wir unterstützen das Hobby eines Einzelnen“, sagte der CSUler. Ursula Kiefersauer (CSU) verteidigte das Museum. Der Betreiber müsse auch in alte Waschmaschinen investieren. Sie plädierte dafür, wenigstens einen symbolischen Zuschuss von 250 Euro zu gewähren, da auch das Mielemuseum zur Kulturlandschaft gehöre. Stephan Winter stellte indes fest: „Das hat was Basarmäßiges.“ Die Räte einigten sich folglich auf 250 Euro.

Die Kirche im Dorf lassen

Auch der SV Auerbach gab Anlass zur Diskussion. Dieser möchte zwei neu gebaute Stockbahnen mit 15.000 Euro bezuschusst haben und eine Flutlichtanlage mit 12.000 Euro. Grundsätzlich werde, so Heimpel, der Bau von Gebäuden der Vereine im Rahmen der 60/40-Regel bezuschusst. Doch bei Stockbahnen handle es sich nicht um Gebäude, deshalb bat der Kämmerer die Räte um deren Meinung. Drexel hatte eine sehr deutliche: „Wenn das alle Vereine so machen würden, wären wir arm. Da muss man die Kirche im Dorf lassen, weil die Stockbahn ja nicht auf der Schwabenwiese jedem zur Verfügung steht.“ Josef Doll (Grüne) stimmte ein: „Der SV Auerbach ist ein rühriger Verein, aber ich hab vom SV Auerbach in der Bundesliga noch nichts gehört.“ Darauf Winter: „Gott sei Dank, denn Veranstaltungen wie die Bundesliga brauchen eine ganz andere Ausstattung.“



Letztlich waren sich die Räte einig darin, die Zuschüsse hier deutlich zu begrenzen. Die Stockbahn wird nun mit 5.000 Euro bezuschusst und über das Flutlicht könne man gern im nächsten Jahr sprechen. „Es geht nicht immer alles sofort“, sagte Winter abschließend. Beim Frundsbergfest kommt die Stadt dieses Jahr günstig davon. Während ursprünglich eine Fördersumme von 55.000 Euro budgetiert wurde, bittet der Frundsberg Festring nun aufgrund der Alternativveranstaltung in abgespeckter Form um einen Zuschuss von lediglich 10.000 Euro, dem die Räte bereitwillig zustimmten.



Für Feiern von Vereinsjubiläen rückt der Kämmerer pro gefeiertes Jahr fünf Euro heraus, geforderte Barzuschüsse wurden – je nach Angemessenheit – entweder pauschal gewährt oder meist um die Hälfte gekürzt. Dass ein Verein aufgrund von Corona-Einbußen pauschal unterstützt werde, hält Winter für wenig sinnvoll. „Da muss man sich den Einzelfall mit Gemeinwohlbezug anschauen“, sagte der Bürgermeister. „Man muss von der Haltung ausgehen, dass Vereine vorausschauend planen. Da muss die Vereinskasse auch etwas aushalten“, so Winter.



Beim Frundsbergfest kommt die Stadt diesmal günstig davon. Während ursprünglich ein Förderbetrag von 55.000 Euro budgetiert wurde, bittet der Frundsberg Festring nun aufgrund der Alternativveranstaltung in abgespeckter Form um einen Zuschuss von nur 10.000 Euro, dem die Räte bereitwillig zustimmten.



Insgesamt werden die Vereine heuer mit Zuschüssen von knapp 400.000 Euro von der Stadt unterstützt.