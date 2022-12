Mindelheimer Heimatbrief 2022 jetzt da!

Der aktuelle Heimatbrief 2022 der Stadt Mindelheim liegt seit heute aus. © Stadt Mindelheim

Mindelheim - Soeben druckfrisch erschienen ist der Mindelheimer Heimatbrief der Ausgabe 2022. Das Heft berichtet auf 130 Seiten über bedeutende Ereignisse der letzten zwölf Monate in Mindelheim und den Stadtteilen.

Der Leser erfährt dabei alles Wissenswerte über Projekte der baulichen Stadtentwicklung sowie den Schul- und Wirtschaftsstandort Mindelheim. Ebenso informiert die Jahresbotschaft über die Vielfalt des kulturellen Lebens, über Persönlichkeiten, Vereine und städtepartnerschaftliche Begegnungen.

Beim Heimatbrief handelt es sich um die einzige regionale Veröffentlichung, die weltweit verschickt wird. „Über 800 Mindelheimer in aller Welt halten somit ein schönes Stück Heimat in den Händen“, so Bürgermeister Dr. Stephan Winter. Erstmals ist die Broschüre auch in neuem Design erschienen. „Auf das kleine handliche DINA 4 Format haben wir nicht verzichtet. Der Heimatbrief wirkt nun aber viel frischer und zeitgemäßer. Besonderen Wert haben wir bei der Neugestaltung insbesondere beim Schriftbild auf eine gute Lesbarkeit gelegt“, freut sich Bürgermeister Dr. Stephan Winter.

Das Heft wird unter anderem in Schweden, der Türkei, den USA, in Argentinien, Australien, Namibia, Kanada, China, Spanien, der Dominikanische Republik und in Jordanien gelesen.

Jeder, der den Heimatbrief nicht geschickt oder geschenkt bekommt, kann ihn ab sofort für 4,50 Euro in der Touristinfo im Rathaus, in den Buchhandlungen Sahl und Thurn sowie in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung für vier Euro erwerben.

wk