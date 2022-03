Krankenhausbetrieb läuft während der Bauphasen weiter

Mindelheimer Klinik: Geschäftsführer Florian Glück stellt Zukunftspläne im Stadtrat vor

Von: Marco Tobisch

Teilen

Aus der Mindelheimer Klinik soll im Laufe der nächsten zehn Jahre ein „Gesundheitscampus“ mit Ärztehaus werden. © Tobisch

Mindelheim – Der Klinikverbund Allgäu strebt einen „stufenweisen Erneuerungsprozess“ in der Klinik Mindelheim an. In mehreren Etappen soll das Funktionsgebäude umplatziert und die Klinik zu einem „Gesundheitscampus“ erweitert werden – unter anderem durch den Neubau eines Ärztehauses. Das ist im Grunde schon bekannt. Dennoch waren die Zukunftspläne des Klinikverbundes zuletzt im Mindelheimer Stadtrat Thema, denn für die Umsetzung bedarf es der Aufstellung eines Bebauungsplans.

Der Standort der Mindelheimer Klinik soll langfristig zu einem Gesundheitscampus weiterentwickelt werden. Wie der Klinikverbund zuletzt im Oktober letzten Jahres im Kreistag vorstellte, soll das neue Operations- und Funktionsgebäude direkt an der Bad Wörishofer Straße platziert werden. Damit soll „ein kompaktes Gebäude mit kurzen Wegen für Mitarbeiter und Patienten“ entstehen, wie der für die Unterallgäuer Kliniken zuständige Geschäftsführer Florian Glück nun auch im Stadtrat erklärte. Zudem sei man durch die Neuanordnung flexibler bei der weiteren Gestaltung des Gesamtareals, denn aktuell sitze man noch längst nicht vor vollendeten Plänen. Was im Kreistag schon bekannt wurde: Um ambulante und stationäre Behandlungsmöglichkeiten enger zu verzahnen, sollen auch die medizinischen Funktionsflächen erweitert werden. So ist zum Beispiel ein ambulanter Operationssaal oder ein zusätzlicher Herzkatheterraum geplant. Und mit der Errichtung eines Ärztehauses (an der südlichen Ecke des Klinikareals) soll der Standort noch weiter gestärkt werden.



Mit den Plänen, die in den nächsten zehn Jahren baulich umgesetzt werden sollen, wolle man nicht nur dem Wandel in der Medizintechnik in den letzten Jahren Rechnung tragen, sondern die Mindelheimer Klinik auch für künftige Entwicklungen ausrichten, sagte Florian Glück. Er rechnet beispielsweise mit einem „weiteren Siegeszug der Robotik“.

Krankenhausbetrieb läuft während der Bauphasen weiter

In Mindelheim strebe man nun einen „stufenweisen Erneuerungsprozess“, erklärte ­Ulrich Jonas vom Architekturbüro Felix + Jonas, mit dem der Klinikverbund zusammenarbeitet. Das Vorgehen peu à peu, das ein Aufrechterhalten des laufenden Krankenhausbetriebs während der Bauphasen ermöglichen soll, hat das Münchner so bereits zwischen 2009 und 2013 am Klinikum Kempten praktiziert. Dass Patienten und Mitarbeiter durch Baustellen nicht beeinträchtigt seien, das sei auch in Mindelheim in den nächsten Jahren ein großer Vorteil, betonte Florian Glück.

Wie Bürgermeister Dr. Stephan Winter betonte, stehe man aber noch immer „am Anfang des Planungsprozesses“. Der vollendete Gesundheitscampus sei derzeit noch eine „Zukunftsvision“, so Winter.



Konkret geplant ist laut Jonas, dass das neue Hauptgebäude, an der Ecke Bad Wörishofer Straße/Krankenhausstraße seinen neuen Platz finden soll – dort, wo aktuell das Parkdeck situiert ist. Im zweiten Bauabschnitt (Beginn laut Jonas in rund fünf Jahren) ist der Neubau eines Bettenhauses hinterhalb des Funktionsbaus geplant. Auf 175 Betten soll die Klinik Mindelheim, so die derzeitige Bedarfsplanung des Ministeriums, künftig aufgestockt werden, wie auf Nachfrage von Ursula Kiefersauer (MBG) zu erfahren war.



Auch in weiteren Fragen hakten die Stadträte nach: Nachdem der Klinikverbund auch die Krankenpflegeausbildung weiterentwickeln möchte, erkundigte sich Michael Helfert (SPD), ob auch genug Wohnraum zur Verfügung stehe, um den Mindelheimer Wohnungsmarkt nicht zusätzlich zu belasten. Finale Lösung gebe es hierzu noch keine, räumte Glück ein – allerdings seien Personalwohnungen im Ärztehaus geplant.



Darum gibt´s den Bebauungsplan

Offen ist auch, wo künftig geparkt wird. Womöglich werde man mit dem Landratsamt an der Bad Wörishofer Straße eine gemeinsame Lösung finden, sagte Glück. Winter ergänzte, dass auch der Bebauungsplan Antworten geben werde.



Mit dessen Aufstellung soll ein Regelwerk für die Baupläne der Klinik auf den Weg gebracht werden. Der Bebauungsplan regelt beispielsweise die Abstände zu Nachbarn (vor allem in der Krankenhausstraße), die Maximalhöhe der neuen Klinikgebäude und die Mindestanzahl an Stellplätzen. Was Peter Miller (ÖDP) angesichts der Größe des Bauvorhabens kritisch hinterfragte: Warum will die Stadtverwaltung dem Wunsch des Klinikverbundes nachkommen und den Bebauungsplan im „beschleunigten Verfahren“ aufstellen? Dies hätte zur Folge, dass es nur eine Beteiligungsrunde gäbe, in der Einwände vorgebracht werden können, und ein Umweltbericht fiele weg. Ermöglichen will die Stadt das dennoch, um den ersten Bauabschnitt nicht weiter zu verzögern und auch einen Wegfall von Fördergeldern für den Klinikverbund wolle man nicht riskieren, erklärte Bauamtsleiter Michael Egger.



„Starkes Zeichen“ für Mindelheim

Und wie auch im Stadtrat deutlich wurde, ist man froh über die Stärkung des Klinikstandortes: „Ich bin glücklich, dass der Klinikverbund Allgäu diese gewaltige Investition auf sich nimmt und die ehemalige Kreisklinik in neue Zeiten überführt“, sagte Winter. Auch aus der CSU-Fraktion gab´s Lob: „Herr Glück, man kann Sie nur beglückwünschen“, sagte Fraktionsvorsitzender Christoph Walter, der die „tolle Planung“ hervorhob. Fritz Birkle (CSU) sprach von einem „starken Zeichen für die Kreisstadt“ und zeigte sich zuversichtlich, dass das Bauamt und der Klinikverbund gemeinsam gute Lösungen finden, um die zukünftige Patientenversorgung zu sichern. Den CSU-Statements stimmte auch Christian Sedlmeir (AfD) zu.



Als Einziger gegen die Aufstellung des Bebauungsplans stimmte Josef Doll (Grüne). Er hatte kritisiert, dass der „wunderschöne Patientengarten“ zum Teil „platt gemacht“ werde. Das wirke sich auf das Kleinklima der Stadt aus. Ob man denn nicht auch einen Neubau auf der grünen Wiese in Autobahnnähe in Betracht gezogen habe, wollte Dietmar Wagner (Freie Wähler) wissen. Da hätte aber massive Auswirkungen auf die Fördergelder, meinte Florian Glück.