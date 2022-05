Mindelheimer Klinik: Planungsbüro bereitet Bebauungsplan vor

Von: Marco Tobisch

Unter anderem die Abstände der Klinik-Neubauten und den Anwohner-Grundstücken in der Krankenhausstraße sollen im neuen Bebauungsplan geregelt werden. © Tobisch

Mindelheim – Der Klinikverbund Allgäu will die Klinik Mindelheim in den nächsten Jahren zum Gesundheitscampus erweitern und wird dabei auch baulich einige Änderungen vornehmen. Zuletzt hatte die Geschäftsführung des Klinikverbundes ihre Pläne auch dem Stadtrat vorgestellt (der Wochen KURIER berichtete). Im Bauausschuss am Montag vergangener Woche war das Großbauprojekt abermals Thema.

Ende Februar hatte der Stadtrat die Aufstellung des Bebauungsplans „Klinik Mindelheim“ beschlossen. Dieser soll beispielsweise die Abstände der Klinik-Neubauten zu Nachbarn (vor allem in der Krankenhausstraße), die Maximalhöhe der neuen Gebäude und die Mindestanzahl an Stellplätzen regeln. Am Montag letzter Woche ging es nun darum, das Planungsbüro für die entsprechenden Bebauungsplan­unterlagen festzulegen. Dieses soll nun verschiedene Interessen unter einen Hut bringen.

Wie die Stadtverwaltung bekanntgab, habe man dafür das Büro „Wüstinger + Rickert“ aus Frasdorf (bei Rosenheim) gewinnen können. Ein Glücksfall sei das deshalb, weil das Büro bereits Referenzen im Bereich Bauleitplanverfahren für Kliniken vorweisen könne; und auch mit dem Büro Felix + Jonas Architekten, das den „stufenweisen Erneuerungsprozess“ an der Mindelheimer Klinik im Auftrag des Klinikverbundes vorantreibt, habe „Wüstinger + Rickert“ bereits zusammengearbeitet, erklärte Bürgermeister Dr. Stephan Winter im Bauausschuss.



Für die Erstellung der Bebauungsplanunterlagen (Konzept­entwicklung und Abstimmung, Bebauungsplan und Grünordnungsplan) rechnet die Stadt mit einer Honorarsumme von rund 50.600 Euro – was durchaus im normalen Rahmen liege, sagte Bürgermeister Winter. Als „Herrin des Verfahrens“ dürfe die Stadt das Planungsbüro selbst festlegen – eben deshalb, weil sie den Bebauungsplan aufstellt. Die Kosten trägt der Klinikverbund.



Josef Doll (Grüne) vergewisserte sich im Anschluss, dass die Stadträte in die weitere Planung des Klinikgeländes eingebunden werden. Ihm gehe es dabei insbesondere um den Patien­tengarten. Cassian Behr vom Bauamt sagte zu, dass man die Planung rechtzeitig im Ratsgremium vorstellen werde.



Aufgestellt wird der Bebauungsplan, wie bereits bekannt, im „beschleunigten Verfahren“. Dadurch gibt es nur eine Beteiligungsrunde, in der Einwände vorgebracht werden können. Ein Umweltbericht fällt weg. Ermöglichen will die Stadt das dennoch – um weder den ersten Bauabschnitt weiter zu verzögern noch den Wegfall von Fördergeldern für den Klinikverbund zu riskieren.

