Grabowski kennt man in der Szene

Mindelheimer Künstler Frank Grabowski gestaltete Plattencover – für beeindruckendes Musikprojekt

Von: Melanie Springer-Restle

Der Mindelheimer Künstler Frank Grabowski erhielt durch seine guten Beziehungen zu Europas größten Tribute-Band von Genesis einen Auftrag der besonderen Art: Er gestalte ein Plattencover für das internationale Musikprojekt „Wired Ways“, ein Konzeptalbum mit 40 Musikern. © Springer-Restle

Mindelheim/Berlin – Hand aufs Herz: Erinnern Sie sich an die Zeit, als die Beatles mit ihrem Album „Sergeant Pepper´s Lonely Hearts Club Band“ die Herzen vieler Musikliebhaber eroberten? Das Album war eines der ersten Konzeptalben, bei dem unzählige Musiker mitwirkten. Der Mindelheimer Künstler, Frank Grabowski, hat kürzlich das Cover für ein neuzeitliches Konzeptalbum mit dem Namen „Wired Ways“ gestaltet. Darüber hat er sich jüngst mit dem Wochen KURIER unterhalten.

Zunächst ein kleiner Exkurs in die Musik: In einem Konzeptalbum stehen alle Titel in einer thematischen Beziehung zueinander und das Album wird als Gesamtkunstwerk betrachtet.



Sieben Jahre lang arbeitete der Künstler und Initiator des Projekts, Richard Schaeffer aus Berlin, an dem Album mit dem Titel „Wired Ways“ (zu Deutsch: vernetzte Wege). Vordergründig geht es um Straßen und Verkehr. Doch hinter den Kulissen geht es um viel mehr.



Schaeffer, der in Berlin lebt und kein eigenes Auto besitzt, fährt täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei fällt ihm immer wieder auf, wie wenig die Menschen miteinander kommunizieren. Viele schauen nur auf ihr Handy. Schaeffer hingegen beobachtet lieber Menschen und ist fasziniert von den Transportmitteln, die sich zuweilen wie eiserne Schlangen durch die engen Wege bahnen. In den Gesichtern der Menschen sieht er Freud und Leid, Übersättigung und Not, Dumpfheit und Aufgewecktheit – letzteres eher bei Kindern. Es war ihm ein Bedürfnis, all diese Gedanken in Musik zu verwandeln.



Vor Kurzem erschien das Album mit seinen neun englischsprachigen Liedern bei Waterfall Records, eingespielt in den Hamburger YeahYeahYyeah-Studios von Produzent und Gitarrist Dennis Rux, dem Schaeffer viel verdankt.



Nachdem Schaeffer mit allen Kompositionen fertig war, verhinderte die Pandemie ein Zusammentreffen aller Musiker. Folglich wurden die zahlreichen, teils exotischen Instrumente analog auf einer eigenen Tonspur eingespielt. Die 40 Musiker waren und sind rund um den Globus verteilt. „Das ist auch ein bisschen Weltmusik“, sagt Grabowski und fügt hinzu: „Bei dem Sergeant Pepper Album der Beatles sind die Musiker auch nach und nach gekommen.“



Und noch eine Besonderheit: Für die Aufnahmen hat Schaeffer teils ungewöhnliche Orte aufgesucht – wegen der Akustik. „Wir sind auch mal in ein Hallenbad gegangen“, verrät Schaeffer in einem Telefonat mit unserer Redaktion. Bei dem Lied „Another sad man“ sangen die Chöre ihren Part in der Straßenunterführung des Treptower Parks in Berlin ein, da diese vollends verkachelt war und eine besondere Akustik versprach. „Dort sah ich die Überreste eines Obdachlosen. Das hat total gut gepasst, da es in dem Album auch um Depressionen geht“, berichte Schaeffer.



Grabowski kennt man in der Szene

Aber wie kam der Mindelheimer Künstler Frank Grabowski nun dazu, das Cover zu gestalten? Grabowski ist ein großer Fan der Band Genesis und hat auf einem Konzert von Europas größter Genesis-Tribute-Band (Geneses) bereits seine Bilder ausgestellt, auf denen er auch Genesis-Motive zum Besten gab. In der Szene ist Grabowski bekannt. Der Sänger von Wired Ways, der Grabowski kennt und schätzt, singt in dieser Tribute-Band und hat Schaeffer, der auf der Suche nach einem Künstler für das Cover zu „Wired Ways“ war, auf Grabowski aufmerksam gemacht.



Im November vergangenen Jahres erhielt Grabowski dann die Anfrage. „Da musste ich nicht lange überlegen“, sagt der 63-Jähr­ige und fügt hinzu: „Ich bin noch nie so gut gebrieft worden.“ Für jeden der Songs hat Schaeffer eine Erläuterung geschrieben. An Impulsen mangelte es Grabowski daher nicht.



Für jeden Song ein kleines Kunstwerk

Für jeden der Songs hat Grabowski einen passenden Avatar, also eine eigene grafische Darstellung, gefertigt, sodass das Gesamtkunstwerk des Konzeptalbums auch auf dem Cover zutage tritt. Schaeffer ließ Grabowski freie Hand, aber einen Wunsch hatte er dann doch: Er wollte Eisbären in einem Meer, in dem sich die Schollen auflösen, weil er den Klimawandel höchst brisant findet.



Ungefähr vier Wochen habe die Abstimmung gedauert; die eigentliche Umsetzung dann nur zwei Tage, so der Mindelheimer Künstler. Grabowski hat mit mehreren Techniken gearbeitet. So hat er zum Beispiel ein Foto eines Schienennetzes mehrmals gespiegelt, Elemente aufgeklebt und mit Farbe versehen. „Es ist kein Gemälde, sondern eine handkolorierte Collage“, erläutert Grabowski.



Als Schaeffer das Cover mit Vor- und Rückseite zum ersten Mal sah, war er begeistert. „Der Frank hat mich total verstanden. Nicht nur das, er hat noch eins obendrauf gesetzt“, sagt Schaeffer am Telefon gegenüber unserer Redaktion. „Das, was die Musiker im Studio gemacht haben, hat er mit dem Cover gemacht: Er hat mich überrascht“, so Schaeffer.



Und so entstand – das darf man den erlesenen Musikerkreisen entnehmen – ein vollumfänglicher Geniestreich.



Wer einmal in das Album reinhören möchte, kann sich auf Youtube das Video zu dem Song „When the doors are closed“ anhören. Den gesamten Clip hat auch Grabowski gemacht.

Besondere Einblicke

Im Video kann man dem Künstler Grabowski auch über die Schulter schauen und bekommt Einblicke in den Entstehungsprozess des Gesamtkunstwerks. Mehr Infos zum Album gibt es unter https://waterfallrecords.com/promo/iP2U3s.