Experiment gelungen

Mindelheimer Kulturfabrik: Multimediales Theater-Experiment kam bestens an

Von: Regine Glöckner

Sängerin Anne (Elisabeth Hütter) trifft nach dem von ihr veranlassten Beziehungsaus ihren vormaligen, nach seinem Unfall schwer gehandicapten Partner und Musikerkollegen Flint (Anno Köhler); meistens mit dabei: ein schwarzer Schatten (Ellen Steinmüller). © Glöckner

Mindelheim - „Flint-Transit“ so lautet der Titel einer Veranstaltung, die auch als „Multimedialer Hörtheaterabend von Alexander G.Wagner und Johann Gubo“ angekündigt worden war -und die mächtig Publikum anzog, und so viele Ebenen und (Erinnerungs-)Räume bespielte, wie die Kulturfabrik hergab und die Zuschauer in ihrer Imagination und der der Autoren besetzen konnten.

Monitore, Soundeffekte, Lautsprecher-Stimmen aus dem Off, Science Fiction, Realsatire aus der Postagentur, vorproduzierte sowie live übertragene Spiel- und Hörsequenzen, dazu mehr als zwei Dutzend Profi- und Laiendarstellende plus technische Akteure und obendrein die Rockband „Stepfather Fred“ machten aus der Literaturvorlage „Flint oder der wundersame Gesang des Mellotrons“ eine einmalige Simultan-Bühnen-Räume-Performance, von der auch der anwesende Romanautor Erich Hofacker tief beeindruckt war.

Kern des Geschehens: der Gitarrist „Flint“ erinnert sich an sein Leben, das aus zwei Konstanten besteht, nämlich Musik und Frauen, samt den dazugehörigen – etwas klischeehaften - Aufs und Abs seiner Karriere und Beziehungen. Gezeichnet von einem selbstverschuldeten Unfall mit viel Alkohol nach dem Beziehungsende mit „Anne“, der ihn nach schweren Schnittverletzungen an der Hand und einer gebrochenen Hüfte zu einer langwierigen Reha und musikalischen Auszeit zwingt. In und nach der ihm Bekannte, Freundinnen und Freunde, mehr oder weniger wohlgesonnen wieder begegnen, Erinnerungen und vor allem Gefühle geweckt, aber auch alte Rechnungen aufgemacht werden, neue Erfahrungen auf gängige Muster prallen.



In Café-Bars, seinem kargen Zimmer und einigen anderen Räumen, vor allem aber unterwegs, auf den Treppen-Gängen seines Lebens und tatsächlich in der Kulturfabrik ziehen das Musikerleben und die Transitionen des Hauptdarstellers mit und an ihm selbst und am Publikum vorüber. Begleitet von einer schwarz maskierten schattenhaften Wegweiserin; seinem Ego?



Die Vielschichtigkeit von Leben und Erleben fand in den akustischen und filmischen Sequenzen, Dialogen, Kommentaren, dem „Stepfather Fred“ Live-Rock-Act, musikalischen Reminiszenzen und realen Schauspielaktionen ihre komplexe und eindringliche Umsetzung.

Eine technisch und spielerisch stimmige Gesamtleistung auf hohem Innovationsniveau boten Gubo und Wagner dar mit ihrer Crew, von der Anno Köhler als Flint, Elisabeth Hütter als Anne, Ellen Steinmüller als Schatten, Dunja Bengsch als Ruth und Alexander G.Wagner als Borchert, genannt seien.

Experiment gelungen

Dazu wies die im Programm namentliche Auflistung von Sprecherin und Sprecher, bei Animation, Technik, Video - und Sounddesign, Bühnenbild und Kostümen, Regie und Produktionsleitung samt Assistenzen und Unterstützern – Mindelheimer Klinik, Salon Beatrice – den hohen medial-künstlerischen und personellen Einsatz für diese Aufführung aus, die nicht nur der Kulturfabrik alle Ehre machte, sondern auch sämtlichen Urhebern, Beteiligten und Mitwirkenden, die an diesem Abend in der Fabrik der Kultur mit großem Können einmal mehr bewiesen haben, dass experimentelles Theater ziemlich gute und spannende Kunst fabrizieren kann.