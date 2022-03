Mindelheimer Kulturfabrik steht in den Startlöchern für 2022

Markus Putz und die Kulturfabrik starten im April wieder durch. Unter anderem ein Poetry Slam für den Frieden wird angeboten. © wk

Mindelheim – Lange hat Corona der Kulturfabrik einen Strich durch die Rechnung gemacht, jetzt startet der Verein wieder durch: Für den bevorstehenden April ist bereits eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant, wie der Verein bekanntgegeben hat.

„Die Kulturfabrik steht in den Startlöchern“, freut sich Markus Putz, 1. Vorstand der Kulturfabrik. Trotz großer Einschränkungen in den letzten Monaten zeigt die Entwicklungskurve weiter nach oben: seit der Gründung im September 2020 ist der Verein auf 65 Mitglieder in nahezu jeder Altersstufe von 18 bis 75 Jahre angewachsen. „Auch, wenn sich noch nicht alle wirklich kennengelernt haben: Das Team ist motiviert“, erklärt Markus Putz. Das zeigt auch der Terminkalender, denn fürs Jahr 2022 hat die „Kulturfabrik auf der Insel“ wieder viele Events geplant. Bereits im April sollen mehrere Veranstaltungen umgesetzt werden. Hier ein Überblick:



• ab 7. April: jeden Donnerstag „Inseltreff“, der Bar- und Spieleabend: Hier sind beispielsweise gemeinsame Brettspiele, Kicker und ein gemütlicher Austausch geplant. Gelegentlich sollen Künstler, Bands oder DJs live auftreten – bei schönem Wetter sogar draußen im Kulturgarten.

• 16. April: Slam for peace: Beim „Slam für den Frieden“, den die Kulturfabrik mit Rotaract organisiert, tragen „Slammer“ aus der Region selbst geschriebene Texte in maximal sechs Minuten auf der Bühne vor. Im Duell der Worte wetteifern sie um die Gunst des Publikums. „Thematisch wird es eine Achterbahnfahrt von traurig, über emotional, lustig, nachdenklich, spannend und völlig überspitzt, von Prosa zu Lyrik“, teilt die Kulturfabrik mit. Slam-Master und zweifacher Vorarlberger Landesmeister ­Ivica Mijajlovic von Allgäu Slam wird durch den Abend führen. Autoren und Poeten aus Mindelheim und dem Unterallgäu und alle, die gerne Texte schreiben und diese einem größeren Publikum vortragen wollen, sind eingeladen, sich anzumelden (per Mail an allgaeu-slam@web.de). Einlass bei freiem Eintritt ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

• 23. April: Klamottentauschparty: Wer Kleidungsstücke im Schrank hängen hat, die er nicht mehr anzieht, kann sie an diesem Tag in der Kulturfabrik tauschen. „Andere freuen sich darüber und man selbst kann auch eines oder mehrere Überraschungsschnäppchen machen“, sagt Markus Putz. So sollen Ressourcen geschont und dem Wegwerfen ein Riegel vorgeschoben werden. Einzige Bedingung: Jeder Besucher bringt mindestens drei und maximal zehn gut erhaltene, gewaschene Kleidungsstücke mit.

• 30. April: City Cleaner Action Day: Bei der Müllsammelaktion des Rotary Club und der Kulturfabrik schwärmen Müllsammel-Teams in die Stadt aus und sammeln den Müll vom Wegrand, aus Gebüschen, auf (Spiel-)Plätzen und Straßen auf. Jeder kann mitmachen.

wk