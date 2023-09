Mindelheimer Landratsamt setzt bei Gebäude-Aufstockung auf Holz

Thomas Burghard, Alex Eder und Rainer Nützel (v. l.): freuen sich, dass das vierte Stockwerk des Landratsamtes aus Holz gebaut wird. © AELF

Mindelheim - Unlängst fand das Richtfest für das vierte Stockwerk des Mindelheimer Landratsamtes statt. Bis zu 48 neue Büroarbeitsplätze und ein großer Besprechungsraum entstehen derzeit an der Bad Wörishofer Straße.

Die Aufstockung entsteht in moderner, nachhaltiger und energieeffizienter Holzbauweise. Um das herauszustellen, trafen sich der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Rainer Nützel sowie der Landrat Alex Eder und der Leiter des Hochbauamtes Thomas Burghard zur Baustellenbesichtigung.



Ein Holzbau bringt laut AELF zahlreiche Vorteile mit sich: Holz ist nachwachsend, klima-



freundlich und ermöglicht energieeffizientes Bauen durch hohe Wärmedämmleistung auf relativ geringer Wandstärke. Aus Brandschutzgründen sind das Treppenhaus sowie die Aufzüge massiv gebaut. Holz wäre auch hier möglich gewesen, doch mit deutlich höherem Aufwand. „Ich finde das sollte man auch intelligent betrachten, dass der Werkstoff da eingesetzt wird, wo er Sinn macht“, so Eder. Die Wände sind in Holzständerbauweise errichtet und mit Holzfaser gedämmt, die Decken sind aus massivem Holz, heimische Lärche bildet die Außenfassade.



Der Ukrainekrieg und die damit allgemein gestiegenen Kosten führen zu höheren Gesamtbaukosten von etwa 4,2 Mio. Euro. Ein Teil der Kosten wird über Fördermittel gedeckt. Deren Beantragung bezeichnet Eder als „turbulent“: Die „Efh 40“-Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) war zwischenzeitlich von Wirtschaftsminister Robert Habeck gestrichen worden, kurz darauf in kleinerem Umfang neu aufgesetzt und innerhalb kürzester Zeit überlaufen. „Das erzähle ich immer gerne wieder: Herr Burghard hat um null Uhr eins von zuhause aus aufs Knöpfchen gedrückt, und wir sind rein gekommen. Ab sieben Uhr fünf war das Programm voll“, erzählt der Landrat. 146.000 Euro an Fördergeldern brachte Burghards Einsatz. Um den Baustoff Holz noch stärker als bisher zu fördern, hat der Freistaat Bayern die Richtlinie zur Förderung von langfristig gebundenem Kohlenstoff in Gebäuden in Holzbauweise in Bayern aufgelegt. Beim Landrats-



amt bringt das 70.000 Euro zusätzliche Förderung.



Die Baumaßnahme liefert aus Sicht Eders einige grundsätzliche Erkenntnisse zum Bauen mit Holz. Beispielsweise muss der Planungsprozess zu Baubeginn bereits möglichst vollständig abgeschlossen sein. Baubegleitendes Planen wie man es sonst kennt ist hier nicht möglich, da die vorgefertigten Wand- und Deckenelemente voll vorgefertigt mit Kabeln und allen Installationen auf der Baustelle ankommen und nur noch die Anschlüsse hergestellt sowie die Teile verbunden werden. Burghard ergänzt: „Es ist eigentlich eine Umkehrung des Planungsprozesses. Beim konventionellen Bauen gibt es das exakte Aufmaß am Schluss bei der Abrechnung. Wir brauchen das exakte Aufmaß schon im Vorfeld“, um alles millimetergenau CNC-gesteuert vorzufertigen.



Speziell bei öffentlichen Holzgebäuden ist der Brandschutz immer ein großes Thema. Eder betont, dass hier in Zukunft weitere Standardisierungen nötig sind. Der Eingang der Musterholzbaurichtline in die Bayerische Bauordnung ist bereits vollzogen und aus seiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Burghard schätzt, dass besonders im öffentlichen Bau die Massivholzbauweise gegenüber dem Holzständerbau an Bedeutung gewinnt, was allerdings auch eine finanzielle Frage sei. Nützel ergänzt in puncto Massivholzbauweise salopp: „Es brauch halt länger bis es brennt“. Die entscheidende Frage sei, „was macht der Dämmstoff, wenn es brennt und wie lange braucht es, bis das Feuer den Dämmstoff erreicht“. Laut Burghard sind beide Bauweisen brandtechnisch „in den Griff zu bekommen“.



Die ausführende Firma am Landratsamt kommt aus der Region. Beim Thema Holzbau steht immer die Frage im Raum, ob sich der Holzbedarf regional decken lässt. Nützel beantwortet die Frage ganz klar mit „Ja“. Im süddeutschen Raum wächst so viel Holz zu, dass „sich das nicht ansatzweise weg bauen lässt“.



Bei den drei Herren ist die Begeisterung für Holzbau und speziell für die Aufstockung am Landratsamt groß, „weil es bei den öffentlichen Bauten noch etwas mehr braucht. Es gibt objektiv nicht sehr viele Beispiele im öffentlichen Bau im Unterallgäu“, so Nützel. Beim Landrat hat das Projekt größeres Interesse für den Holzbau geweckt, das nächste Gebäude ist bereits in Planung: Das Schülerwohnheim in Bad Wörishofen soll im Sommer 2025 in Holzbauweise umgebaut werden.

