Mindelheimer Leseherbst: Jeden Mittwoch ein anderer Autor in der Stadtbücherei

Mindelheim - Von 21. September bis 12. Oktober liest jede Woche am Mittwochabend eine Autorin oder ein Autor aus Mindelheim oder der Umgebung um 19 Uhr in der Stadtbücherei aus eigenen Werken. Den Anfang macht am kommenden Mittwoch, 21. September, Veronika Vinatzer.

Haben Sie selbst schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben? Oder sich gefragt, wie Schriftsteller wohl vorgehen, wenn sie ein neues Werk verfassen? Wer gerne liest oder sich fürs Schreiben interessiert, für den gibt es ab Mittwoch, 21. September in der Stadtbücherei Mindelheim ein besonderes Schmankerl. Vier Wochen lang liest jeden Mittwochabend eine Autorin oder ein Autor aus der Region aus den eigenen Werken. Eine Krimi-Autorin, eine Autorin historischer Romane und zwei Thriller-Autoren sind zu Gast in der Bücherei, stellen ihre Bücher vor und beantworten Fragen zu ihrer Person oder zu ihren Büchern.

Los geht es am 21. September mit Veronika Vinatzer und ihrem Buch „Serafina und die Prophezeiung der Sinti“. Die Autorin aus Amberg schreibt unter ihrem Pseudonym Marie Louis, aber mancher kennt sie vielleicht besser unter einem anderen Namen: als Arya Andersson hat sie schon mehrere Krimis veröffentlicht. Das neue Buch ist erstmals ein historischer Roman und spielt im Bayern des Jahres 1851. Um die Familie vor dem finanziellen Ruin zu retten wird die junge Serafina einem italienischen Grafen versprochen. Aber sie liebt Najuk, den sie in einem Sinti-Lager kennengelernt hat, und ist wild entschlossen, sich der arrangierten Ehe zu verweigern. Das Buch wird erst im Oktober im Buchhandel zu kaufen sein. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erleben also am 21. September eine Vorab-Premiere.

Am 28. September folgt dann Arne Böhle mit seinem Psychothriller „Eisenkind“. Der Dirlewanger Autor hat schon mehrere spannende Thriller veröffentlicht. „Das Weinen der Kinder“ oder „Totsee“ sind vielleicht dem ein oder anderen schon bekannt. In seinem dritten Buch „Eisenkind“ geht es um den erfolgreichen Frontmann einer Rockband, der von einem zwielichtigen Fan bedrängt wird, der ihn zu einem Comeback bewegen will. Bald geschieht ein Mord und mit ungeahnter Wucht holt den Sänger seine düstere Vergangenheit ein.

Am 5. Oktober liest Thorsten Oliver Rehm aus seinem Wissenschafts-Thriller „Der Bornholm-Code“. Das ist das erste Buch des Türkheimer Autors. Inzwischen ist ein weiteres veröffentlicht: „Subliminal. Das Experiment“. Er ist passionierter Taucher und deshalb spielt die Unterwasserwelt in seinen beiden Thrillern eine große Rolle. Im Bornholm-Code wird vor der Ostseeinsel Bornholm ein rätselhaftes Schiffswrack entdeckt – führt es den Forscher Frank Stebe zu einem sagenumwobenen Nibelungenschatz? In jedem Fall bringt es ihn in große Gefahr, denn plötzlich steht er im Fadenkreuz einer fanatischen Organisation, die vor nichts zurückschreckt.

Die Abschlussveranstaltung am 12. Oktober bestreitet Tina Schlegel, die Mindelheimer Krimiautorin. Der kürzlich erschienene Krimi „So kalt der See“ ist ihr sechster Bodensee-Krimi, und der zweite Fall der Cora-Merlin-Reihe. In ihrem neuen Buch erreicht der Hilferuf einer Autofahrerin die Kommissarin Cora Merlin – sie folgt dem Wagen und wird Zeugin einer Hinrichtung. Es beginnt die Jagd nach dem Täter, der einen verstörenden Plan verfolgt. Gnadenlos hetzt er die Kommissarin und ihr Team von einem Tatort zum nächsten – und in eine tödliche Falle.

Veranstaltungsort ist die Stadtbücherei Mindelheim. Die Lesungen beginnen um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten, telefonisch unter Tel. 08261/21701 oder per E-Mail an buecherei@mindelheim.de.