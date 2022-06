Mindelheimer Malteser stellen offiziell ihre neue Ausflugs-Rikscha vor

Auch Zweiter Bürgermeister Hans Georg Wawra nutzte beim Aktionstag der Malteser das Angebot einer Rikscha-Probefahrt. © Malteser

Mindelheim – Kürzlich war auf dem Mindelheimer Wochenmarkt erstmals die neue Ausflugs-Rikscha der Mindelheimer Malteser zu sehen (der Wochen KURIER berichtete). Im Rahmen der 10. Unterallgäuer Gesundheitswoche wurde das dreirädrige Gefährt nun offiziell vorgestellt.

Gut sichtbar parkte die Rikscha direkt vor dem Malteser-Haus und zog die Blicke der Passanten auf sich. Mit dieser wollen die Malteser künftig Senioren und nicht mobilen Menschen ermöglichen, Ausflüge ins Grüne zu machen oder im Sommer einfach mal zum Eisessen zu radeln. Beim Aktionstag Ende Mai waren Interessenten dazu eingeladen, einfach mal für eine Probefahrt aufzuspringen – auch Zweiter Bürgermeister Hans Georg Wawra nutzte das Angebot.

Beim Einsteigen war den Fahrgästen immer etwas Aufregung anzumerken, beim Aussteigen hingegen strahlten und lachten sie und zeigten sich begeistert von dieser Art, sich transportieren zu lassen. „Es war sehr schön, zu beobachten, wie die Fahrgäste bereits nach so einer kurzen Fahrt mit der Rikscha regelrecht auflebten“, freute sich Projektleiterin Ramona Rottach von den Maltesern. Wer künftig in der Rikscha mitfahren will, erreicht die Malteser unter Tel. 08261/6122. Gesucht werden derweil noch weitere ehrenamtliche Fahrer sowie Sponsoren.



Rottach referierte anschließend zum Thema „Alterseinsamkeit und ihre gesundheitlichen Auswirkungen“ – aus Sicht der Malteser gerade aktuell ein besnders wichtiges, „da das Thema Einsamkeit während der letzten zwei Jahre der Pandemie quer durch sämtliche Altersstufen und Gesellschaftsschichten befeuert wurde“, betont Rottach. Sie stellte dabei die Dienste des sozialen Ehrenamtes der Malteser in Mindelheim vor. Unterstützt werden die Malteser bei der Prävention gegen Alterseinsamkeit übrigens von höchster Ebene – durch das Projekt „Miteinander – Füreinander: Kontakt und Gemeinschaft im Alter“ , das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird.



Als Rahmenprogramm boten die Damen des Seniorencafés selbstgebackene Kuchen und Kaffee an. Die Malteser Jugend stand bereit, um mit Kindern „Wundenschminken“ zu veranstalten.

