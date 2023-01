Fundament für lebenslanges Musiklernen

Mindelheimer Musikgarten: Warum musikalische Früherziehung gut für das weitere Leben ist

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Im Musikgarten lernen die Kinder spielerisch, mit ausdrucksvoller Stimme zu sprechen und ihren Körper bei der Kommunikation einzusetzen. © Böhm

Mindelheim – Hand aufs Herz: Wer kann sich nicht an die ersten Referate erinnern, die man in der Schule halten musste – begleitet von kaltem Schweiß, Herzklopfen und zittriger Stimme. Solchen Erlebnissen kann die Mindelheimerin Andrea Reis mit ihrer musikalischen Früherziehung für Kleinkinder entgegenwirken. Doch dies ist nicht der einzige Grund, warum Reis´ „Musikgarten“ prägend für das weitere Leben ist.

Die 37-Jährige lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Mindelheim. Ursprünglich hatte sie den Beruf der Kindergärtnerin gelernt, bevor sie in die Textilbranche wechselte. In ihrer Elternzeit bildete sie sich vor Kurzem an der Musikakademie in Münsingen zur musikpädagogischen Fachkraft weiter und hat außerdem die Lizenz zur „Musikgarten“-Lehrkraft am Institut für elementare Musikerziehung in Mainz erworben.



Weil sie so begeistert und überzeugt ist von den Vorteilen der musikalischen Früherziehung, gerade für die Kleinsten, hat sie gleich nach ihrer Fortbildung losgelegt. In ihrem „Musikgarten“ bietet sie drei Kurspakete an: Kurse ab dem Babyalter bis zu 18 Monaten, dann für Anderthalb- bis Dreijährige (Phase 1) sowie für Drei- bis Fünfjährige (Phase 2). Ihre Kurse sind auf die Bedürfnisse der Kinder im jeweiligen Alter angepasst.



Und was den Musikgarten besonders macht: Die Eltern sind mit dabei und sind sogar angehalten, im Kurs selbst aktiv mitzumachen. „Für die Kinder gibt es kein größeres Vorbild als die Eltern“, ist die Kindergärtnerin und Mutter überzeugt. Alternativ sind auch die Großeltern in den Kursen gern gesehen.



Der Begriff „musikalische Früherziehung“ sei manchmal etwas irreführend, so Reis. Denn es gehe in erster Linie nicht darum, kleine Mozarts oder Beethovens heranzuzüchten. Vielmehr stehe das gemeinsame Musizieren im Vordergrund. Die damit verbundenen, positiven Erlebnisse stärken auch die Verbindung zwischen dem Kind und den Eltern bzw. Großeltern.



Fundament für lebenslanges Musiklernen

Aber warum ist es nun so wichtig, früh mit der musikalischen Erziehung bei Kindern anzufangen? „Weil man so das Fundament für ein lebenslanges Musiklernen legt“, ist Reis überzeugt. Kinder haben auch eine angeborene Fähigkeit, sich rhythmisch zu bewegen. „Je früher das Kind an die Musik herangeführt wird, umso nachhaltiger wird es gelingen, die von Natur aus vorhandene musikalische Veranlagung zu wecken und weiterzuentwickeln“, so Reis. Dies bestätigen auch viele Musiklehrer oder Orchester-Leiter, verrät Reis. „Die Lehrer können schon ganz anders mit den Kindern arbeiten und das Verständnis für notierte Musik ist viel größer.“



Und was genau passiert in den Kursen? Die Kinder starten normalerweise mit Klanghölzern, Rasseln, Glöckchen, Trommeln und ab Ende der Phase 1 kommen bereits erste Übungen mit den Klangstäben zum Einsatz. Hier geht es Anfangs um das Kennenlernen der Instrumente und das freie Ausprobieren. Später wird das Lied vorerst im Grundschlag, später im Takt des jeweiligen Metrums durch die Instrumente begleitet.



Andrea Reis in Aktion: Die Tücher werden bei den Kleinsten beispielsweise in Liedern mit Bezug auf Farben und somit das kennenlernen der Farben eingesetzt. © Reis

Und ganz wichtig: Alles erfolgt auf spielerischer Ebene, völlig ohne Leistungsdruck. Die Kinder lernen ferner, mit einer ausdrucksvollen Stimme zu sprechen und den Körper einzubinden. „Die Kinder müssen ihre Stimme erproben können und brauchen viele Gelegenheiten, ungehemmt zu lernen“, ist die 37-Jährige überzeugt.

Ein Esel macht nicht „i-ah“

Apropos ungehemmt: Oft seien die Eltern viel gehemmter als die Kinder, berichtet Reis. „Gerade bei Stimmbildungsübungen fällt mir auf, dass es für Eltern schwierig ist, sich darauf einzulassen“, so Reis. Ein Paradebeispiel sei das Simulieren von „Eselsgeräuschen“. „Ein Esel macht nun mal nicht i-ah!“, sagt sie und lacht. Wenn die Kinder frühzeitig mit ihrer Stimme experimentieren, haben sie später in der Schule auch weniger Angst, frei zu sprechen – was insbesondere bei Referaten oft ein Pro­blem ist. Reis bekommt auch viel positives Feedback seitens der Eltern: „Ein Papa hat mal gesagt, es tue ihm gut, mit dabei zu sein, da er durch den Musikgarten so viele Ideen sammelt, was er mit seinen Kindern zu Hause machen kann.“

Aktuelle Kurse

Aktuell läuft ein Kurs der Phase 1. Hier gibt es für Mittwoch Vormittag noch wenige freie Plätze.



Ab Mittwoch, 1. März, um 14.15 Uhr startet der Kurs Phase 2 für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren. Eine Einheit dauert circa 40 Minuten. Es besteht die Möglichkeit einer Schnupperstunde. Interessierte können sich bei Andrea Reis melden unter Tel. 0179/9420093 oder per E-Mail an reis-andrea@web.de.