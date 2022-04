Mindelheimer Plärrer: Spaß für Jung und Alt

Von: Oliver Sommer

Mindelheim – Für den einen oder anderen dürfte es das erste Mal gewesen sein, dass er oder sie in einem Karussell oder einem Wellenflieger gesessen hat. Neben Zuckerwatte und Magenbrot gab es am vergangenen Wochenende auf dem Mindelheimer Plärrer alles, was zu einem richtigen Jahrmarkt dazugehört.

1 / 21 Insbesondere für Familien mit Kindern war beim Mindelheimer Plärrer wieder einiges geboten. © Oliver Sommer

Viele konnten es gar nicht erwarten, bis der Plärrer nach zwei Jahren endlich wieder seine Pforten öffnete. Nach der Eröffnung am Freitagabend zog es vor allem Familien mit kleinen Kindern schon kurz nach Mittag zum Forum, neben dem die Fahrgeschäfte und Kirmesbuden aufgebaut waren. Viel Action versprach vor allem der Autoscooter, wo jüngere Erwachsenen „Autofahren“ und nach Lust und Laune auch den einen oder anderen „Crash“ verursachen konnten – ganz ohne Blechschaden und ohne, dass Versicherung oder Polizei mitspielten. Im Minutentakt wurden die „Fußgänger“ von der Fahrbahn gescheucht und die wilde Fahrt konnte losgehen. Und wie bei den anderen Fahrgeschäften blieb kaum ein Wagen leer.



Für die kleineren „Fahrzeugführer“ waren vor allem der Wellenflieger und das Fahrzeugkarussell gedacht. Während man mit letzterem in Ruhe seine Runden drehen und in einem Feuerwehr- oder Polizeiauto Platz nehmen konnte, hieß es beim „Disney’s Dumbo Flyer“ abheben. Ganz wie der bekannte, kleine Elefant mit den großen Ohren hoben die Kinder auch beim Wellenflieger ab und drehten ihre Runden über den Köpfen der Eltern und Großeltern, die es genauso wenig hatten erwarten können, wieder einmal auf einem Jahrmarkt zu bummeln und an einem der Stände Dosen zu werfen, mit dem Luftgewehr oder Pfeilen einen Preis für die Liebste oder für sich selbst zu erringen. So sorgte ein gutes Dutzend Buden und Fahrgeschäfte zwischen den beiden Ampeln und neben dem Forum für gute Laune, bei Besuchern wie den Besitzern der Fahrgeschäfte, die man zum ersten Mal seit nun über zwei Jahren wieder nutzen durfte.