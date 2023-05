Mindelheimer Salon: Annie Gendreaus abstrakte Kunst trifft auf konkrete Begeisterung

Von: Melanie Springer-Restle

Die Künstlerin Annie Gendreau (links) und der 1. Vorsitzende des Mindelheimer Kunstvereins Klaus Ruttmann. © Springer-Restle

Mindelheim - Abstrakte Malerei ist nicht jedermanns Sache, gibt sie doch dem Betrachter ein gewisses Maß an Interpretationsspielraum, ja eine Freiheit, mit der nicht jeder umzugehen vermag. Die aus französisch Kanada stammende und nun in Memmingen wohnhafte Künstlerin Annie Gendreau gab jüngst Einblicke in die Quellen ihrer Inspiration. Die Vernissage letzte Woche lockte viele Kunstliebhaber in den Mindelheimer Salon.

Eigentlich hätte Michael Bahr, der 2. Vorsitzende des Mindelheimer Kunstsalons, die Laudatio für Gendreaus erste Einzelausstellung halten wollen, da er ein besonderes Faible für abstrakte Kunst hat. Krankheitsbedingt musste jedoch der 1. Vorsitzende Klaus Ruttmann Bahrs Grußwort übernehmen.

Was soll daran Kunst sein?

Angesichts abstrakter Bilder höre man immer wieder Bemerkungen wie „Das könnte ich doch auch. Was soll daran Kunst sein?“, hieß es aus Bahrs Laudatio. Und weiter: „Welch eine fatale Fehleinschätzung, zählt doch die gegenstandslose Malerei zu den Königsdisziplinen der modernen bildenden Kunst.“ Abstrakt zu malen bedeute nicht weniger als Malen ohne „Leitplanken“, die sonst das Gegenständliche vorgeben.



Ruttmann bzw. Bahr zitierte den Maler Wassily Kandinsky. Der Wegbereiter der Abstraktion sehe in der gegenständlichen Malerei drei Zielrichtungen:



• die reine Nachahmung (Porträtmalerei)

• eine Naturnachahmung (Impressionistische Malerei) und



• in Naturformen verkleidete Seelenzustände.

Alle drei Formen, so heißt es in Bahrs Rede weiter, seien geistige Nahrung. Doch insbesondere im dritten Fall finde der Betrachter einen Mitklang seiner Seele. Das Ziel abstrakter Kunst solle nach Kandinsky „Resonanz“ sein.



Diese erzielte Gendreau zweifelsohne auf ihrer Vernissage im Mindelheimer Salon. Ein buntes Publikum war gekommen und betrachtete Gendreaus Werke der letzten 18 Monate. Zwei Besucherinnen aus Memmingen zeigten sich gegenüber unserer Redaktion besonders fasziniert. Sie bewundern Gendreau für die Fähigkeit, Stimmungen und Farben aufzunehmen und den damit verbundenen Seelenzustand abstrakt wiederzugeben. Als Beispiel nannten die Damen diverse historische Mauern in Memmingen. Diese hat Gendreau in ihren „Wall Stories“ eingefangen (siehe Fotos unten). Auch die Mindelheimer Künstlerin Sophie Fiener zeigte sich begeistert. Es sei mal etwas anderes. „In Mindelheim braucht es ab und zu frischen Wind“, so Fiener. Deren Begleiterin Christa Rau-Ullrich lobte die Mindelheimer Kunstszene und den Salon. Hier sei viel mehr los als in Memmingen.

In ihrer Serie „Wall Stories“ hat sich Annie Gendreau von historischen Mauern in Memmingen inspirieren lassen. © Gendreau

Und was sagt die Künstlerin selbst? Nun, die war „a little bit excited (etwas aufgeregt)“, wie sie unserer Redaktion verriet. Ihre Ansprache hielt sie auf Deutsch, für deren Qualität sie sich (völlig zu Unrecht) entschuldigte. Mit einem leicht französischen Akzent sagte sie: „Ich liebe es, Eindrücke von Materialien wie Ziegel, Holz oder Metall als Grundlage für Farb- und Texturwahl zu benutzen.“

In diesem Ausschnitt aus dem 80 cm x 80 cm großen, abstrakten Kunstwerk namens „History“ von Annie Gendreau finden sich die Farben aus dem vorangegangenen Motiv wieder. © Gendreau

Die Ausstellung hat Gendreau in drei Gruppen unterteilt: Expressive Werke namens „Freedom“, grafische und urbane Kunst namens „Zahlen“ und Texturarbeiten aus der Serie „Wall Stories“ – inspiriert von historischen Memminger Mauern.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung kann noch bis zum 31. Mai 2023 besucht werden, immer dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr.