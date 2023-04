Mindelheimer Salon: Frauenbilder des Eschenlohe-Malers beleben den April

Von: Regine Glöckner

Johann Jörg alias Eschenlohe während der Einrichtung seiner Ausstellung im Salon. © Glöckner

Mindelheim – Seit dem 19. Jahrhundert sind Frauen tragende Säulen der Salonkultur; die Entstehung des Kunstverein-Salons 2017 ist eng mit der vormaligen Vorsitzenden Christel Klemenjak verbunden. Und bis in den Mai dieses Jahres bestimmt ebenfalls Weiblichkeit das Geschehen in den Vereinsräumlichkeiten: von Januar bis März waren und im Mai und sind Künstlerinnen dominant; im April die Frauenbilder des Eschenlohe-Malers Johann Jörg aus Kirchheim: “Art of Oil-Expressiv“

„Frauenquote“? Dazu weiß Vorsitzender Klaus Ruttmann zu berichten, dass bei 315 Mitgliedern, davon etwa die Hälfte „passive“, tatsächlich die aktiven und dabei die kreativen Frauen im Verein leicht die Oberhand haben.



Johann Jörg, „Eschenlohe“ genannt, ist im Beirat und auch insofern nahe dran am Vereinsgeschehen. Dass er nun nach Sommer 2022 im April bereits wieder ausstellt, ist auch seiner immensen Produktivität geschuldet, denn siebzig neue Bilder hat er im vergangenen Winter gemalt. Und dass möglichst immer wieder „Neues“ im Salon zu sehen ist, entspricht sowohl dem Selbstverständnis der Vereinsverantwortlichen wie auch dem der Ausstellenden. Und auch wenn wohl niemand nur für den Salon malt, formulierte Ausstellungstitel- und Termine dürften Anreiz und Ansporn sein.



Hat Eschenlohe nun bereits in seinem Atelier in Kirchheim eine genaue Vorstellung davon, wie viele, wo und wie seine neuen Werke bei „Art of Oil-Expressiv“ im Salon hängen werden? Da geht es ihm wie anderen: Man hat so eine Ahnung wie‘s ausschauen und passen könnte, nimmt genügend Werke mit in den Salon, hängt, stellt probeweise, dirigiert um, probiert, kombiniert neu, rückt hier und da etwas zurecht, knipst probeweise mal das Licht an, schaut von draußen, kurzum: Man richtet (sich) ein und freut sich, wenn‘s passt.



Jörgs Malerei wirkt direkt; ist aber, wie er sagt, feiner, atmosphärischer und situativer geworden. Geblieben ist seine zentrale Motivik: Frauen. „Ich mag sie einfach“, meint er dazu. Gesichter, Halbansichten, und feminine Akte sind seine Sujets. Eine Serie afrikanischer Frauen, oft mit kleinen Kindern auf dem Arm, möchte sein Interesse an deren Alltags-Leben und Schicksal zeigen. Jörg sieht sich – schmunzelnd – in der Nähe der „Brücke“-Maler oder des „Blauen Reiter“. Bestimmt hat er auch nichts dagegen, wenn man ihn mit Gauguin in Verbindung bringt? Für Eschenlohe ist die April-Schau der Auftakt zur gleichnamigen „KunstZeit2023“, in der Jörg mit Gleichgesinnten dann auch in Krumbach, in Unterthingau und in Türkheim ausstellt und dabei noch Plattformen für Akteure aus anderen Kultursparten bietet.

Immer dienstags und mittwochs ist die Ausstellung von 17 bis 19 Uhr bis zum 26. April geöffnet. Am 14. April findet eine Lesung mit Tina Schlegel, Wolfgang Kastello und Sabine Smolik-Pfeifer sowie mit Musik des Gitarrenduos Stadler aus Kirchheim statt.