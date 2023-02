Besucherzeiten

Mindelheimer Salon: Johanna Kohl stellt Zentangle-Methode vor

Von: Regine Glöckner

Zentangle-Künstlerin Johanna Kohl: lädt zum Betrachten und Mitmachen ein. © Glöckner

Mindelheim - Mit der ersten und sehr gut besuchten Ausstellungseröffnung im Salon in diesem Jahr beginnt man mit tatsächlich kleiner Kunst, die es allerdings in sich hat; denn was Johanna Kohl mithilfe der Zentangle-Methode zu schaffen in der Lage ist, kann sich sehen lassen und beeindruckt.

Ornament- und Motiv-Bilder, die, ausgehend vom einmal angesetzten Stift, der sich dann nur vom eigenen Vorstellungsvermögen übers Papier bewegt und sich dabei zu verlieren scheint, in Gestalt und Vielfalt nichts zu wünschen übriglassen. Sie genügen sich selbst und erscheinen einander im Grundduktus zu ähneln und sind doch völlig unterschiedlich, sofern man überhaupt auf die Idee käme, sie auch nur irgendwie abzugleichen.

Schon im Herbst 2021 als Kohl erstmals im Salon ausstellte, vermochten ihre 9x9Zentimeter großen kleinen Kacheln Aufmerksamkeit zu erzeugen und auch Kohls damaliges und nun erneutes Angebot, Interessierte in diese Technik einzuweihen hat ihr bereits eine begeisterte Fangemeinde eingebracht. In der Stadtbücherei gibt es sogar mittlerweile einen Zentangle-Stammtisch und während der vierwöchigen Ausstellung gibt es jeden Samstag die Möglichkeit sich unter Kohls Anleitung mit der Zeichenmethode vertraut zu machen.



Kohl hat ihre Kunst und damit sich selbst enorm entwickelt: bunter, vielgestaltiger, heiterer sind ihre Werke nun. Und sie selbst scheint auch durch das positive Echo auf Ihre Arbeiten gelöst und beglückt. Zentangle, die meditative Zeichenmethode hat ihre Wirkung bei der Künstlerin getan. Und weit mehr: das „tangle“, das Quirlige und Lebensbejahende lugt aus so manchem Bild ganz unverstellt hervor:



Kohl stellt neben ihren bisherigen Ornamentquadraten nun auch zahlreiche Bilder mit klar erkennbaren Motiven aus: da ein Haus, dort einige Schmetterlinge, ein Kind in Gummistiefeln, ein orientalischer Teppich. Und sie baut neuerdings auch Collagen, steckt Bilder in aparte Bleirahmen, schafft Ornamentbänder – kurzum: ihre Kreativität nimmt Gestalt an und kehrt sich stärker nach außen. Es gibt Bilder mit Raumtiefe auf kleinstem Format und mit 3-D-artigen Ebenen. Diese farbenfrohe Bilder mit hohem zeichnerischem Anspruch werden laut Kohl im Fachjargon der Zentangle-Bewegung „Zentangle inspired art“ genannt..



Der Vorsitzende des Kunstvereins, Klaus Ruttmann durfte sich bei seiner Ansprache über den gelungenen Jahresauftakt freuen und sieht seinen Verein gut aufgestellt. Auch das Konzept, die Künstler nicht nur lediglich als Ausstellende sondern auch als künstlerische Aktivposten mit Führungen, Workshops rund um das Ausstellungsgeschehen mit einzubinden, gehe auf. Kohl, mit Fug und Recht überzeugt von der Heilungswirksamkeit dieses methodischen Malens an sich und den Fähigkeiten aller Menschen sich durch Zeichnen individuell ausdrücken zu können, sprach offen und herzlich über ihren persönlichen Weg und ihre Erfahrungen mit der Zentanglemethode.



Zeichnen, malen als überraschendes Ereignis und mit dessen Möglichkeit zur Persönlichkeitsentfaltung kann, wie einige Besucher nachdrücklich betonten, wenn man dies bei Johanna Kohl erlebt, ungeahnte Kräfte und Kreativität freisetzen.

Besucherzeiten

Die Ausstellung läuft noch bis zum 28. Februar, immer dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr im Salon, Frundsbergstraße 2. Jeden Samstag gibt es ab 10 Uhr einen Zentangle-Workshop.