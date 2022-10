Vernissage am Dienstag, 1. November

Mindelheimer Salon: November-Ausstellung mit Werken von Tanja Popp

Von: Regine Glöckner

Unter dem Titel „Von mir aus“ stellt Tanja Popp ab 1. November im ­Mindelheimer Salon aus. © Popp

Mindelheim – Im November stellt Tanja Popp aus Kaufering im Salon des Mindelheimer Kunstvereins aus. Was sich die Besucher vom Titel „Von mir aus“ sowie von ihrer Kunst versprechen dürfen, hat Popp im Gespräch mit dem ­Wochen KURIER erklärt.

Sollte es etwa jemandem an Selbstbewusstsein mangeln, der eine Ausstellung seiner Kunstwerke mit „Von mir aus“ betitelt? „Von mir aus“: ein Satz, der so beginnt, lässt ja eine vielleicht gelangweilte, aber auch indifferente oder gar provozierende Haltung vermuten. Was geht also in einer Künstlerin vor, die eine Ausstellung ihrer Werke so benennt? Ist ihr egal, wie man ihre Arbeiten findet? Sind ihr gar die Ergebnisse des eigenen kreativen Schaffens „wurscht“? Ist ihre Kunst Zufall?

So vermeintlich salopp der Titel, so dezidiert und sehr engagiert umschreibt Tanja Popp ihr Schaffen. Als Mitarbeiterin der Ludwig-Maximilians-Universität München – in einem technischen Beruf und mehr dazu zu sagen, ist Popp nicht wichtig – liegt ihr wohl Präzision im Denken und Handeln. Und auch bezogen auf ihr künstlerisches Schaffen setzen sich Feinschliff und Genauigkeit in ihren Arbeiten durch.



Von denen sie nun eine aktuelle Auswahl zeigen wird: Radierungen, Collagen, Mixed Media. Popps Werk ist beeindruckend variantenreich, wirkt expressiv aufgeladen und hoch dynamisch. Und das gilt auch für die imposanten Acryl- und Öl-Gemälde, die sie präsentieren will.



Reflektion, das Erfassen, Durchdringen und Wiedergeben natürlicher Erscheinungen, die bei Popp durchaus politische, vor allem aber dramatische Sprengkraft besitzen können, sind elementar für ihre Kunst. Mag sich der Betrachter ruhig anstrengen, sich was denken, bemühen, wenn er Popps Kunstwerke anschaut – auch das könnte die Motivation des „Von mir aus“ sein. Ein „meinetwegen halt“ ist es aber nicht. Vielmehr ergänzt um: „gesehen“ von mir aus. Und in den Bann zieht die Sicht- und Malweise der Künstlerin den Betrachter unweigerlich.



Weit weg von allem Akademischen ist die gebürtige Niedersächsin, nun Kauferingerin, mit Lebensstationen in Tübingen, Frankfurt am Main und Berlin, wenn es ums Malen geht. Da beherrscht sie den Umgang mit farblichen Kontrasten so exzellent wie das Komplementäre, oder das Brechen von Farbflächen. Da erschafft sie Blicke in die Tiefe und fantastische Untiefen; agiert mit Ornamenten und Figuren, die – außergewöhnlich zu nennen – bestimmt nicht übertrieben ist. Implosionen spielen sich in ihren Bildern ab, eine schier urphänomenale Schöpferlust und -laune scheint ihr da zu eigen. Popp legt Dissonanzen, das Unterschwellige und Doppeldeutigkeit frei; ganz feinsinnig etwa, wenn sie in einem Landschaftsbild mit Autolack arbeitet; einem ja eher umweltproblematischen Produkt. Ihre Stärke liegt darin, neben aller beeindruckenden Ästhetik ihrer Malerei, eine Realität auch hinter dem schönen Schein abzubilden.



So, dass diese spezielle Sicht der Dinge und dieser individuelle Blick auf Lebenswirklichkeit aus den Werken der Künstlerin Tanja Popp fast eine eigene Kunstgattung machen: wortlose und doch lautstarke malerische Aufmerksamkeitsobjekte. Ohne erhobenen Zeigefinger, allein durch deren Suggestionskraft.



Vernissage am Dienstag, 1. November

Ein Ausstellungsbesuch bei „Von mir aus“ dürfte niemanden unberührt lassen, dem Kunst und deren Wirksamkeit nicht egal sind. Die Ausstellung wird am Dienstag, 1. November, zur Vernissage um 18 Uhr erstmals zu sehen sein. Dazu gibt es Live-Musik von „The Cupcakes“ aus Langerringen.



Bis 30. November ist die Ausstellung dann dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie samstags von 13 bis 16 Uhr im Salon in der Frundsbergstraße 2 zu sehen.