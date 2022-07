Mindelheimer Stadtbücherei aus dem Urlaub zurück: Zwei Lesungen am Montag

Christel Klemenjak liest am kommenden Montag, 25. Juli, aus ihrem neuen Buch „Zuhause in der ganzen Welt“. © Beck

Mindelheim - Mit gleich zwei Veranstaltungen am kommenden Montag, 25. Juli, kehrt die Stadtbücherei Mindelheim aus ihrer Sommerpause zurück: Um 16 Uhr gibt es die Mitmachlesung mit Musik „Prinzessin Lilalucy und der Eisdrache“ von Andrea Böttcher. Und abends um 19.30 Uhr findet eine Lesung mit Musik statt, „Zuhause in der ganzen Welt – Erinnerungen an internationale Haustausche“ von Christel Klemenjak, musikalisch begleitet von Sybille Dörner.

Andrea Böttcher aus Ettringen gilt als engagierte Erzieherin, der die musikalische Früherziehung der Kinder besonders am Herzen liegt. In ihrer Freizeit ist sie kreativ tätig, schreibt Geschichten für Kinder und komponiert Lieder dazu. Besonders wichtig ist ihr, dass die Kinder nicht nur passive Zuhörer sind – sie sollen in ihrer Kreativität gefördert und zum Mitmachen angeregt werden. Unterstützt wird sie bei ihren Vorstellungen dabei von der Handpuppe Fauchi.

„Prinzessin Lilalucy und der Eisdrache“ ist, wie der Wochen KURIER erst kürzlich ausführlich berichtet hatte, Böttchers erstes veröffentlichtes Buch, illustriert von Horst Hildebrandt. Dahinter verbirgt sich eine Mitmachgeschichte für die ganze Familie mit Liedern und einfachen Bauanleitungen für Musikinstrumente. So können Kinder beim Vorlesen aktiv mitwirken. Die Geschichte eignet sich für Kinder von 3 bis 7 Jahren.

Weiter geht´s um 19.30 Uhr: Christel Klemenjak, ehemalige Vorsitzende des Kunstvereins Mindelheim, reist mit ihrem Mann seit über 40 Jahren auf eine besondere Art. Sie tauschen ihr Haus mit Hausbesitzern in allen Ecken der Welt, und lernen so ihre Urlaubsorte auf eine viel persönlichere Weise kennen, als dies in einem Hotel je möglich wäre. Dazu machen die beiden jede Menge interessante neue Bekanntschaften, die sich manchmal sogar zu richtigen Freundschaften entwickeln. Und erleben lustige, überraschende und spannende Geschichten, von denen Christel Klemenjak in ihrem neuen Buch erzählt. Der Eintritt zu dieser Lesung ist frei.