Mindelheimer Stadtkapelle feierte Richtfest

Die Mindelheimer Stadtkapelle feierte ihr Richtfest. © Jall

Mindelheim - Nach dem bereits erfolgten Wiederaufbau der ehemaligen städtischen Bauhöfe konnte die Stadtkapelle Mindelheim nun Richtfest für den Neubau des Proberaums feiern.

Vor zahlreichen am Bau beteiligten Handwerkern, Ehrengästen und Nachbarn konnten die Musikerinnen und Musiker erstmals im Rohbau des zukünftigen Hauptproberaums Musik erklingen lassen.

Nach dem Richtspruch der Zimmerleute und einem Grußwort von Bürgermeister Dr. Winter gab der erste Vorstandsvorsitzende Peter Müllner einen Rückblick über die arbeitsintensiven Baujahre, bei denen die Musikerinnen und Musiker bereits mehr als 7.000 Stunden unentgeltliche Eigenleistungen in die Bauwerke eingebracht haben.

Danach wurde zünftig gefeiert, natürlich umrahmt durch Blasmusik von einer kleinen Besetzung der Stadtkapelle. Nun geht es an den Innenausbau der Gebäude, auch hier soll wieder so weit wie möglich ein Großteil in Eigenleistung erfolgen.

wk