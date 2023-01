Mindelheimer Stephanuskonzerte: Im Glanz von Trompete und Orgel

Teilen

Johannes Steber ist am kommenden Sonntag in der Stadtpfarrkirche an der Trompete zu hören. © Nikolas Schnall/pba

Mindelheim – Das hat bereits Tradition: Mit dem „Konzert zwischen den Jahren“ der beiden Mindelheimer Johannes Steber an der Trompete und Michael ­Lachenmayr an der Orgel wird die vergangene Saison der „Mindelheimer Stephanus­konzerte“ am kommenden Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit einem festlichen Sonntagskonzert zu Ende gehen und gleichzeitig die neue Saison 2023 eingeleitet werden.

Mitreißende Kompositionen aus dem Barock von Telemann und Bach bis hin zu Werken des argentinischen Tangokomponisten Astor Piazzolla werden bei diesem feierlichen Neujahrskonzert zu erleben sein, teilt Michael Lachenmayr mit. Wenn Trompete und Orgel zu einem Klang verschmelzen, werde sich die große Stadtpfarrkirche in eine besondere und glanzvolle Atmosphäre hüllen.



Johannes Steber hat an der HfM „Hanns Eisler“ in Berlin bei Prof. William Forman Trompete studiert und war Mitglied im Ensemble für Neue Musik der „europäischen ensembleakademie“ unter Sian Edwards, Trompeter bei der „Philharmonie Junger Christen“ und über fünf Jahre Lead-Trompeter in der Uni-Bigband Augsburg.



Michael Lachenmayr erhielt seine künstlerische Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in München, wo er unter anderem katholische Kirchenmusik (A-Diplom) mit Schwerpunkt Chorleitung sowie das Konzertfach Orgel studierte. Im Juli 2015 wurde er noch während seines Studiums als Kirchenmusiker und Dekanatskantor an die große Schmid-Orgel von St. Stephan in Mindelheim berufen. Als Organist geht er einer regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland (unter anderem Frankreich, Italien, Norwegen, und Schweiz) nach.



Der Eintritt zu diesem besonderen Konzert ist frei, jedoch bitten die Veranstalter um eine Spende.