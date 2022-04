„Mindelheimer Stephanuskonzerte“: Virtuoser Startschuss mit Saxophon und Orgel

In St. Stephan in Mindelheim geht´s ab Samstag wieder los mit „Orgel um 11“. © wk

Mindelheim – Nach Ostern starten wieder die „Mindelheimer Stephanuskonzerte“ mit der beliebten Konzertreihe „Orgel um 11“. Namhafte Organisten aus Nah und Fern sind an fünf aufeinander folgenden Samstagen bei freiem Eintritt immer um 11 Uhr an der großen Stephanus-Orgel in St. Stephan zu Gast.

Nach der pandemiebedingten Durststecke für die Liebhaber von Livemusik und die ausführenden Künstler starten die „Mindelheimer Stephanuskonzerte“ wieder am kommenden Samstag, 23. April, mit einer ganz besonderen Matinee ab 11 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan. Vom 23. April bis zum 21. Mai werden jeweils am Samstag ab 11 Uhr Konzerte mit renommierten Gästen aus Nah und Fern zu erleben sein.



Lokalmatadoren machen den Anfang

Den Startschuss werden die beiden Mindelheimer Hannah Karlstetter und Michael Lachenmayr machen. Im Gepäck haben sie virtuose Werke für Saxophon und Orgel.



Hannah Karlstetter (Mindelheim) absolvierte nach ihrem Abitur am Maristenkolleg Mindelheim die zweijährige Ausbildung zur staatlich geprüften Ensembleleiterin an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Anschließend studierte sie an der Hochschule für Musik in Würzburg Saxophon bei Prof. Lutz Koppetsch und erhielt 2019 sowohl den pädagogischen als auch künstlerischen Abschluss „Bachelor of Music“. Seit Oktober 2019 ist Hannah Karlstetter Masterstudentin im Fach Blasorchesterleitung bei Prof. Ernst ­Oestreicher an der Hochschule für Musik in Würzburg.



Derzeit ist die junge Mindelheimerin als Dirigentin und Dozentin im Blasorchester, sowie als Instrumentalpädagogin im Fach Saxophon und Klarinette tätig und ist Saxophonistin im sinfonischen Blasorchester „German Wind Philharmonic“.



Michael Lachenmayr (Mindelheim) studierte u.a. Kirchenmusik und das Konzertfach Orgel in München und ist seit Juli 2015 Kirchenmusiker und Dekanatskantor an der großen Stephanus-Orgel in Mindelheim, wo er 2016 die Konzertzyklen der „Mindelheimer Stephanuskonzerte“ ins Leben rief.



Der Einlass ist ab 10.45 Uhr. Der Eintritt ist frei. Jedoch bitten die Veranstalter um eine angemessene Spende.

Das Programm in Kürze:

Orgel um 11 (jeweils am Samstag von 11 Uhr bis 11.45 Uhr in St. Stephan bei freiem Eintritt – Spenden sind von den Musikern erbeten)



• Samstag, 23. April: Hannah Karlstetter und Michael Lachenmayr (Mindelheim)

• Samstag, 30. April: Giampaolo Di Rosa (Italien/Portugal)

• Samstag, 7. Mai: Stefan Mohr (Kaufbeuren)

• Samstag, 14. Mai: Friedemann Johannes Wieland (Ulm)

• Samstag, 21. Mai: Dr. Martin Gregorius (Straubing)

wk