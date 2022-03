Mindelheimer Unternehmer Tobias Waltl initiiert Hilfsaktion für ukrainische Flüchtlinge

Im GR Hotel in der Nähe der polnischen Grenze hat der Mindelheimer Unternehmer Tobias Waltl für die kostenlose Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen gesorgt. © WMM

Mindelheim – Der Mindelheimer Unternehmer Tobias Waltl, Geschäftsführer der Wagner Möbel Manufaktur, hat eine Spenden- und Hilfsaktion für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine initiiert. Sowohl mit Finanz- und Sachspenden als auch mit einem Dach über dem Kopf hat der 42-Jährige in den letzten Tagen geholfen.

Als Waltl die Bilder vom Leid der flüchtenden Menschen aus der Ukraine im Fernsehen sah, stellte er sich wie viele andere die Frage, ob er nicht helfen könne. Erste Überlegungen, ob es nicht eine staatliche Aufgabe sei, waren schnell verflogen, sagt der Unternehmer. „Wir sind in der glücklichen Situation, selbst nie Krieg miterlebt haben zu müssen. Ich sehe es als humanitäre Aufgabe, insbesondere den Frauen und Kindern aus dem Kriegsgebiet zu helfen“, so Waltl.



Der 42-Jährige ist neben seiner Funktion als Geschäftsführer der Wagner Möbel Manufaktur – zu deren Firmengruppe auch die WMM Hotel Betriebs GmbH in Bad Wörishofen gehört – Erster Vorstand der Helmut Ecker Stiftung. Ziel dieser Stiftung ist die Erforschung zur trockenen und feuchten, altersbedingten Makuladegeneration – kurz AMD genannt. „Die Unterstützung von Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, lag Helmut Ecker immer sehr am Herzen. Auch aus diesem Grund möchten wir genau dort unterstützen, wo es momentan am Nötigsten ist“, so der Unternehmer weiter.



In den letzten Wochen führte Waltl mehrere Gespräche mit der Stadt Görlitz (Sachsen), in der sich eines der Hotels der WMM Gruppe befindet. Dabei habe sich herausgestellt, dass die bürokratischen Hürden enorm sind: Die geflüchteten Menschen hätten vor ihrer Unterbringung zunächst für rund drei Wochen in eine allgemeine Übergangseinrichtung bzw. Turnhalle gemusst, bevor sie möglichen Unterkünften zugeteilt worden wären. Ein Zustand, der für Familienvater Waltl unhaltbar ist: „Wir als Unternehmen haben die Möglichkeit, schnell und unproblematisch Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.“ Zusammen mit Lena Timofejeva – einer langjährigen Kundin aus der Ukraine – wurde überlegt, wie Hilfsaktionen selbst in die Tat umgesetzt werden können.



Kurzerhand wurden sämtliche Reservierungen für das unweit der polnischen Grenze gelegene GR Hotel storniert und alle 21 Zimmer kostenlos zur Verfügung gestellt. Durch die Ausstattung der Zimmer mit Doppelbett, vollwertigem Bad und einer Kochgelegenheit eignet sich das Hotel-Konzept ideal für die in Deutschland angekommenen Ukrainer. Zudem stellt die Helmut Ecker Stiftung jedem Erwachsenen pro Monat 200 Euro, Teenagern 100 Euro für die Grundversorgung zur Verfügung.



Auch Mitarbeiter der WMM Gruppe beteiligten sich mit Sachspenden an der Soforthilfe. Spielsachen, Hygiene-Artikel und Kleidung etc. wurden gesammelt und Ende März zusammen mit zehn neuen Fahrrädern nach Görlitz transportiert. Die Geschäftsführerin der WMM Hotel Betriebs GmbH, Sonja Müller, übergab die Spenden an die Bewohner des Hotels, die dort sichtbar großen Anklang fanden. „Wir wollen, dass sich die geflüchteten Menschen bei uns willkommen und auch wohl fühlen“, so Müller.

Und damit nicht genug. Laut Tobias Waltl besteht durch die großzügige Unterstützung einiger Unternehmen/Mitgesellschafter und Lieferanten die Möglichkeit, ein weiteres Hotel in Torgau zur Verfügung zu stellen. Hierzu fehlen aktuell noch rund 10.000 Euro, damit dies gelingt.

