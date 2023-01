Mindelheimer wird Diffamierung seiner Ex-Freundin auf Facebook zum Verhängnis

Wegen übler Nachrede auf Facebook musste sich jüngst ein 34-jähriger Mindelheimer vor Gericht verantworten. © Panthermedia

Mindelheim/Memmingen– Wie schnell eine im Ärger ausgesprochene üble Nachrede strafrechtliche Folgen haben kann, diese Erfahrung machte ein lediger 34-jähriger, für den in der Vergangenheit diverse Delikte notiert waren.

Die Beziehung zu seiner Freundin, in deren Mindelheimer Wohnung er wohnte, war vor zwei Jahren in die Brüche gegangen, die junge Frau hatte ihn vor die Tür gesetzt.

Auf Facebook diffamiert

Darüber hatte sich der Angeklagte so geärgert, dass er ein Bild der jungen Frau mit verächtlich machendem Kommentar auf Facebook geposted hatte. Die Frau war von einer Bekannten darauf aufmerksam gemacht worden. Auf Aufforderung löschte der Angeklagte den Eintrag, den er vor Gericht als „Schmarren“ bewertete, wohl noch am gleichen Tag.



In der Folge kam es zu zwei weiteren Vorfällen, als er die Tür zur Wohnung einschlug und in einem Supermarkt randalierte. Diese Ereignisse hätten sie mehr geärgert, als der Facebook-Eintrag, erklärte die Ex-Freundin, die als Zeugin aussagte. Sie erstattete Anzeige, worauf hin es zu keinen weiteren Vorfällen kam. Die Taten wurden inzwischen durch ein anderes Gericht abgeurteilt. Die Vorfälle täten ihm leid, so der Angeklagte vor Gericht. Wegen des verhängten Kontaktverbots habe er seither nicht mehr mit seiner Ex-Freundin gesprochen und sich auch nicht entschuldigt.



Der Angeklagte war ohne Rechtsbeistand vor Gericht erschienen und räumte das Posten der verächtlich machenden Nachricht unumwunden ein. Das Gericht stellte das Verfahren wegen übler Nachrede ein, der Angeklagte muss jedoch die Gerichtskosten zahlen. Mehrmals machte die Richterin deutlich, welche Folgen das Posten verächtlich machender Inhalte in den sozialen Medien haben kann. Das Internet vergesse nichts, insofern sei es eine irrige Annahme, dass ein solcher Post durch Löschen für immer verschwunden sei. „So etwas“ mache man eigentlich nicht mehr in seinem Alter, redete sie eindringlich auf den Mann ein. „Das kann so nicht weitergehen!“

