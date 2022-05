Mindelheimerin „Zuhause in der ganzen Welt“: Christel Klemenjak stellt neues Buch vor

Christel Klemenjak stellt am Mittwoch, 18. Mai, ihr neues Buch „Zuhause in der ganzen Welt“ vor. © Beck

Mindelheim - Christel Klemenjak ist vielen als - inzwischen ehemalige - Vorsitzende des Mindelheimer Kunstvereins bekannt. Nun hat sie ein Buch geschrieben, das bei einer Lesung am nächsten Mittwoch, 18. Mai, erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Klemenjak hat sich, nachdem sie nach acht Jahren den Vorsitz des Kunstvereins Mindelheim weitergegeben hat, darauf konzentriert, ein Buch über „38 internationale Haustausche“ zu schreiben. Seit 13 Jahren verbringen Haustauscher aus aller Welt ihren Urlaub in Mindelheim im Haus von Hubert und Christel Klemenjak, die zur gleichen Zeit deren Haus in aller Herren Länder bewohnen und für Unternehmungen nutzen – eine tolle Möglichkeit, die Welt zu bereisen und Neues kennenzulernen.

Kulturamtsleiter Christian Schedler hat die Idee umgesetzt, eine gemeinsame Veranstaltung des Kunstvereins Mindelheim und des Museumsvereins zu organisieren, zu dem auch Nichtmitglieder eingeladen sind. Klemenjak lädt nun am 18. Mai um 19 Uhr interessierte Gäste in den Silvestersaal zu einer Lesung ein. Sie liest aus ihrem Buch „Zuhause in der ganzen Welt“ und nimmt die Zuhörer auf eine Reise in die Vereinigten Staaten nach Arizona.

Begleitet wird die Lesung von Sybille Dörner mit amerikanischen Songs. Der Eintritt ist frei. Klemenjak und Dörner freuen sich aber über Spenden zugunsten der „Kartei der Not“.

wk