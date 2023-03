Mindelheims Finanzaussicht 2023: Großer Haushalt, kleines Vermögen

Von: Melanie Springer-Restle

Mindelheims Stadtkämmerer Wolfgang Heimpel stellte jüngst ein letztes Mal den Haushalt vor. © Springer-Restle

Mindelheim – Auf der jüngsten Stadtratssitzung kündigte Mindelheims Bürgermeister Dr. Stephan Winter ein historisches Ereignis an: Ein letztes Mal wird Mindelheims Kämmerer Wolfgang Heimpel den Haushalt vorstellen, bevor er in den Ruhestand geht.

Genau wie die letzten 23 Jahre startete der Kammerherr mit dem Verwaltungshaushalt, der 2023 mit einem Betrag von 38.259.600 Euro abschließt (2,3 Prozent mehr als 2022).



Heimpel bedauert, dass die Volumenserhöhung nicht automatisch eine Verbesserung der Haushaltssituation, sprich eine Erhöhung des Vermögenshaushalts bedeutet. Zwar können aus dem steuerlichen Querverbund 950.000 Euro Mehr­einnahmen verzeichnet werden und die Kreisumlage habe sich um 1.026.000 Euro auf 10.829.000 Euro reduziert.

Dennoch flössen weniger Gelder in den Vermögenshaushalt ein. Die Rate reduzierte sich von 1.325.400 (2022) auf 627.000 Euro (2023). Der Grund: Die Ausgaben, insbesondere für Personal (insgesamt 13.142.800 Euro), sind stark angestiegen. Auch der Wegfall der Gewerbesteuerkompensation des Freistaats während der Pandemie (eine Million Euro) wirkte sich negativ auf das Gesamtergebnis aus. Insgesamt verschlechtert sich der Haushalt um 921.700 Euro.

Erfreulicherweise sind die Gewerbesteuereinnahmen stabil und werden auch 2023 bei etwa zehn Millionen Euro liegen. Der Haushalt ist ferner genehmigungsfähig, so Heimpel, da er die Tilgungsleistungen in Höhe von 430.000 Euro für die Darlehen erwirtschaften kann. Ein bescheidener Betrag von 197.000 Euro könne sogar dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. „Die Großwetterlage ist gut, aber wir haben auch große Maßnahmen vor der Brust“, so Heimpel zur Gesamtlage. Allein die Hochwassermaßnahmen in Nassenbeuren schlagen mit 655.000 Euro zu Buche.

Die Räte haken nach

Josef Doll (Grüne) wollte wissen, warum die Planungskosten für den Bauhof so hoch seien (250.000 Euro). Heimpel beteuerte, dass es üblich sei, zwölf bis 14 Prozent der Gesamtkosten für die Planung auszugeben. Ursula Kiefersauer (Mindelheimer Bürgergemeinschaft) hinterfragte die angesetzten Einrichtungskosten in Höhe von 167.000 Euro für die Anna-von-Teck-Kita.

Da das Gebäude im Grunde reif für den Abriss gewesen wäre, heißt es seitens der Kämmerei, sind die hohen Ertüchtigungskosten, insbesondere für die Anpassung des Brandschutzes, gerechtfertigt. Auch müsse in Spielzeug und die Inneneinrichtung investiert werden.



Stefan Drexel (FW) sah die Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Forum mit Kosten in Höhe von 155.000 Euro kritisch. „Warum schmeißen wir eine Beleuchtung raus, die funktionert?“, fragte er. Heimpel erklärte, dass es sich hier um ein Pilotprojekt handle. Man wolle ein neues Zuschussprogramm zur CO2-Reduzierung der Bundesregierung testen. Wenn dies praktikabel sei, könne man auch die anderen Gebäude angehen.



Der zweite Teil der Haushaltsberatung zur Förderung der Vereine folgt in einem separaten Beitrag.